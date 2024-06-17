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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Форталеза
Куяба - Форталеза: обзор матча 17 июня 2024
Куяба
17.06.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 9 тур
5 : 0
Завершен
Форталеза
3'
Клайсон
12'
Рамон
37'
Д. Кафу
45+10'
И. Питта
54'
Ф. Собрал (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Форталеза
76'
Замена
Г. Насименту
️️️️
З. Велисон
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Л. Минейро
72'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Денилсон
68'
64'
Желтая карточка
З. Велисон
Замена
A. LuÃs
️️️️
И. Питта
60'
58'
Замена
K.
️️️️
Б. Лопес
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Ф. Собрал
54'
46'
Замена
L. Sasha
️️️️
Т. Почеттино
46'
Замена
П. Аугусто
️️️️
Х. Мартин Лусеро
Замена
Ф. Собрал
️️️️
M.
46'
ГОЛ! 4:0!
И. Питта
Пас отдал
Рамон
45'
+10
45'
+4
Красная карточка
Э. Бритес
45'
+3
Красная карточка
Р. Кайзер
45'
+3
Желтая карточка
Э. Бритес
ГОЛ! 3:0!
Д. Кафу
37'
35'
Желтая карточка
Б. Лопес
Желтая карточка
M.
32'
25'
Замена
Р. Кайзер
️️️️
М. Россетто
ГОЛ! 2:0!
Рамон
12'
ГОЛ! 1:0!
Клайсон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
27
Денилсон
АП
9
Исидро Питта
ЦФ
22
Max
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
28
Зе Велисон
ОП
5
Матеус Россетто
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
77
Брено Лопес
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Форталеза
23
Сантос
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
35
Геркулес Насименту
ЦП
37
Kauan
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
3-1-2-4
22
Вальтер
13
Рамон
33
Эмпереур
34
Алвес
30
Минейро
29
Клайсон
27
Денилсон
9
Питта
2
7
Кафу
22
3-1-2-1-3
2
Бритес
2
Тинга
91
Пачеко
28
Велисон
22
Пикачу
5
Россетто
77
Лопес
18
Лусеро
8
Почеттино
1
30
Минейро
6
Аугусто
6
Аугусто
30
Минейро
22
88
Собрал
88
Собрал
22
27
Денилсон
33
Фернандес
33
Фернандес
27
Денилсон
9
Питта
97
97
9
Питта
28
Велисон
35
Насименту
35
Насименту
28
Велисон
77
Лопес
37
37
77
Лопес
18
Лусеро
28
Аугусто
28
Аугусто
18
Лусеро
8
Почеттино
88
88
8
Почеттино
5
Россетто
79
Кайзер
79
Кайзер
5
Россетто
Остались в запасе
Куяба
Форталеза
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
Главный тренер
Тони Оливейра
23
Сантос
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
11
Imanol Machuca
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
11
Imanol Machuca
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Куяба - Форталеза
1
2
3
Всего ударов по воротам
21
2
Удары в створ
13
0
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
9
6
Офсайды
1
1
Количество передач
507
413
Сейвы
0
8
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
10
1
xG (ожидаемые голы)
3.72
0.1
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Главный судья:
Jefferson Ferreira de Moraes, Brazil
Стадион:
Arena Pantanal, Cuiaba
Новости команд
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