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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Куяба
Коринтианс - Куяба: обзор матча 27 июня 2024
Коринтианс
27.06.2024, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Куяба
85'
М. Биду
5'
Марллон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Куяба
90'
+7
Замена
Б. Алвес
️️️️
И. Питта
90'
Желтая карточка
Л. Минейро
ГОЛ! 1:1!
М. Биду
85'
Замена
М. Биду
️️️️
У. Фариас
82'
78'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Денилсон
Замена
Г. Силва
️️️️
Уэсли
65'
Желтая карточка
Матеузиньо
64'
60'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Ф. Аугусто
60'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Клайсон
57'
Пенальти не реализован!
И. Питта
Желтая карточка
Кака
50'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Л. Мана
46'
45'
+6
Желтая карточка
Клайсон
Замена
П. Рауль
️️️️
Каэтано
35'
Желтая карточка
Л. Мана
32'
22'
Желтая карточка
Ф. Аугусто
20'
Желтая карточка
А. Эмпереур
5'
ГОЛ! 0:1!
Марллон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
25
Кака
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
14
Раниэле
(К)
ОП
77
Игор Коронадо
АП
20
Уэсли
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
6
Филипе Аугусто
ОП
27
Денилсон
АП
9
Исидро Питта
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Коринтианс
21
Матеус Биду
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
19
Густаво Силва
ПВ
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
4-1-1-2
33
Донелли
25
Кака
16
Каэтано
46
Фариас
33
Мана
14
Раниэле
77
Коронадо
9
Алберто
20
Уэсли
3-2-2-3
22
Вальтер
13
Марллон
33
Эмпереур
13
Рамон
30
Минейро
6
Аугусто
27
Денилсон
29
Клайсон
7
Кафу
2
9
Питта
46
Фариас
21
Биду
21
Биду
46
Фариас
33
Мана
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
33
Мана
20
Уэсли
19
Силва
19
Силва
20
Уэсли
16
Каэтано
18
Рауль
18
Рауль
16
Каэтано
9
Питта
34
Алвес
34
Алвес
9
Питта
6
Аугусто
88
Собрал
88
Собрал
6
Аугусто
27
Денилсон
33
Фернандес
33
Фернандес
27
Денилсон
29
Клайсон
97
Ласерда
97
Ласерда
29
Клайсон
Остались в запасе
Коринтианс
Куяба
13
Густаво Энрике
ЦЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
13
Густаво Энрике
ЦЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Коринтианс - Куяба
3
4
Всего ударов по воротам
23
13
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
13
1
Нарушения
10
13
Офсайды
2
1
Количество передач
483
271
Сейвы
3
6
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
0.96
1.69
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Fabio Augusto Santos Sa Junior, Brazil
Стадион:
Нео Кимика Арена
Посещаемость:
38219 из 65807 зрителей (58%)
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