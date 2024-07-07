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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Куяба
Фламенго - Куяба: обзор матча 07 июля 2024
Фламенго
07.07.2024, воскресенье, 02:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
1 : 1
Завершен
Куяба
60'
Педро
6'
Д. Ласерда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Куяба
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
W.
83'
ГОЛ! 1:1!
Педро
Пас отдал
Айртон
60'
55'
Желтая карточка
Д. Ласерда
55'
Замена
Клайсон
️️️️
Д. Ласерда
51'
Желтая карточка
Рамон
Замена
W.
️️️️
Аллан
46'
Замена
Л. Перейра
️️️️
Б. Энрике
38'
Желтая карточка
Педро
18'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ласерда
Пас отдал
Денилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
29
Аллан
ЦП
8
Жерсон
(К)
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
13
Рамон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
27
Денилсон
АП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
7
Эвертон
ЦП
35
Rayan
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
99
Werton
ЦФ
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
34
Бруно Алвес
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
33
Лукас Фернандес
ЦП
22
Max
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Росси
6
Айртон
15
Бруно
4
Луис
43
Уэсли
5
Пульгар
29
Аллан
8
Жерсон
27
Энрике
9
Педро
7
Араухо
4-1-1-1-3
22
Вальтер
16
Рикельме
13
Марллон
33
Эмпереур
13
Рамон
30
Минейро
88
Собрал
27
Денилсон
9
Питта
97
Ласерда
7
Кафу
27
Энрике
99
Перейра
99
Перейра
27
Энрике
20
Гонсалвеш
20
Гонсалвеш
29
Аллан
99
99
29
Аллан
97
Ласерда
29
Клайсон
29
Клайсон
97
Ласерда
Остались в запасе
Фламенго
Куяба
23
Матеус Кунья
ВР
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
7
Эвертон
ЦП
35
Rayan
ЦП
30
Виктор Уго
АП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
14
Матеус Пасинато
ВР
34
Бруно Алвес
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
22
Max
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
7
Эвертон
ЦП
35
Rayan
ЦП
30
Виктор Уго
АП
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
34
Бруно Алвес
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
22
Max
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Фламенго - Куяба
1
2
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
14
12
Офсайды
3
3
Количество передач
613
315
Сейвы
2
9
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
12
3
xG (ожидаемые голы)
1.33
0.75
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil
Стадион:
Маракана
Новости команд
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