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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Куяба
Палмейрас - Куяба: обзор матча 25 августа 2024
Палмейрас
25.08.2024, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 24 тур
5 : 0
Завершен
Куяба
15'
М. Серкейра
45+2'
Маурисио
56'
Ф. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Куяба
84'
Желтая карточка
Клайсон
Замена
Лазаро
️️️️
Маурисио
83'
Замена
Фабиньо
️️️️
А. Морено
83'
82'
Замена
Клайсон
️️️️
И. Питта
Замена
R.
️️️️
Х. Мануэль Лопес
62'
60'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
M.
60'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Денилсон
ГОЛ! 3:0!
Ф. Андерсон
56'
Желтая карточка
Р. Риос
53'
ГОЛ! 2:0!
Маурисио
Пас отдал
Х. Мануэль Лопес
45'
+2
38'
Замена
Д. Кафу
️️️️
G.
38'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Л. Фернандес
Замена
М. Роша
️️️️
Майке
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Серкейра
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
(К)
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
5
Ричард Риос
ЦП
6
Анибал Морено
ЦП
18
Маурисио
АП
41
Эстевао
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Марллон
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
21
Railan
ЦП
27
Денилсон
АП
22
Max
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
1
Матеус
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
4
Агустин Гиай
ЦП
19
Rômulo
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
20
Луиджи Ханри
ЦФ
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
6
Marcelo Henrique
ЦЗ
13
Hernandes Fagundes
ЦЗ
91
Luisão
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
11
Eliel
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
4-2-2-2
1
Вевертон
38
Паулиста
5
Навес
26
Серкейра
12
Майке
5
Риос
6
Морено
7
Андерсон
18
Маурисио
42
Лопес
41
Эстевао
4-1-2-1-2
22
Вальтер
34
Алвес
44
63
13
Марллон
30
Минейро
33
Фернандес
21
27
Денилсон
9
Питта
22
12
Майке
14
Роша
14
Роша
12
Майке
6
Морено
5
Фабиньо
5
Фабиньо
6
Морено
42
Лопес
19
19
42
Лопес
18
Маурисио
17
Лазаро
17
Лазаро
18
Маурисио
22
6
Аугусто
6
Аугусто
22
27
Денилсон
88
Собрал
88
Собрал
27
Денилсон
9
Питта
29
Клайсон
29
Клайсон
9
Питта
44
7
Кафу
7
Кафу
44
33
Фернандес
97
Ласерда
97
Ласерда
33
Фернандес
Остались в запасе
Палмейрас
Куяба
14
Марсело Ломба
ВР
1
Матеус
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
4
Агустин Гиай
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
33
Рони
ЛВ
20
Луиджи Ханри
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
14
Матеус Пасинато
ВР
6
Marcelo Henrique
ЦЗ
13
Hernandes Fagundes
ЦЗ
91
Luisão
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
11
Eliel
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
1
Матеус
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
4
Агустин Гиай
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
33
Рони
ЛВ
20
Луиджи Ханри
ЦФ
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
6
Marcelo Henrique
ЦЗ
13
Hernandes Fagundes
ЦЗ
91
Luisão
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
11
Eliel
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Палмейрас - Куяба
1
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
16
6
Офсайды
1
2
Количество передач
449
334
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.45
0.68
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Alex Gomes Stefano, Brazil
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
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