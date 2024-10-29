Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Коринтианс
Куяба - Коринтианс: обзор матча 29 октября 2024
Куяба
29.10.2024, вторник, 01:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
0 : 1
Завершен
Коринтианс
44'
М. Депай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Коринтианс
Замена
E.
️️️️
M. Alexandre
89'
Замена
M.
️️️️
Г. Сауэр
89'
Желтая карточка
Марллон
83'
79'
Замена
Р. Гарро
️️️️
И. Коронадо
79'
Замена
А. Ромеро
️️️️
Раниэле
Замена
Денилсон
️️️️
Ф. Собрал
71'
70'
Желтая карточка
Раниэле
66'
Замена
А. Рамальо
️️️️
Кака
Желтая карточка
Ф. Собрал
64'
61'
Замена
Шарлес
️️️️
Б. Бидон
61'
Замена
А. Каррильо
️️️️
А. Сантана
Замена
R.
️️️️
Ф. Аугусто
56'
Желтая карточка
Ф. Аугусто
55'
Желтая карточка
Рамон
48'
45'
+4
Желтая карточка
И. Коронадо
Желтая карточка
Клайсон
45'
+3
44'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Депай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Коринтианс
1
Уго Соуза
(К)
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
25
Кака
ЦЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
14
Раниэле
ОП
7
Брено Бидон
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
32
Rhyan
ВР
77
Jadson Alves
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
21
Railan
ЦП
20
David
ЦП
27
Денилсон
АП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
11
Eliel
ЦФ
22
Max
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
23
Фагнер
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
35
Шарлес
ЦП
8
Родриго Гарро
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
56
Guilherme Inácio
ЦФ
3-1-2-2-2
22
Вальтер
13
Рамон
13
Марллон
34
Алвес
6
Аугусто
33
Фернандес
88
Собрал
29
Клайсон
7
Сауэр
9
Питта
2
4-1-2-2-1
1
Соуза
2
Матеузиньо
25
Кака
4
Торрес
21
Биду
14
Раниэле
7
Бидон
80
Сантана
77
Коронадо
11
Магно
10
Депай
6
Аугусто
21
21
6
Аугусто
88
Собрал
27
Денилсон
27
Денилсон
88
Собрал
2
11
11
2
7
Сауэр
22
22
7
Сауэр
25
Кака
5
Рамальо
5
Рамальо
25
Кака
7
Бидон
35
Шарлес
35
Шарлес
7
Бидон
77
Коронадо
8
Гарро
8
Гарро
77
Коронадо
14
Раниэле
11
Ромеро
11
Ромеро
14
Раниэле
80
Сантана
19
Каррильо
19
Каррильо
80
Сантана
Остались в запасе
Куяба
Коринтианс
14
Матеус Пасинато
ВР
32
Rhyan
ВР
77
Jadson Alves
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
20
David
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
33
Матеус Донелли
ВР
23
Фагнер
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
56
Guilherme Inácio
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
32
Rhyan
ВР
77
Jadson Alves
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
20
David
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
23
Фагнер
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
56
Guilherme Inácio
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Куяба - Коринтианс
5
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
14
16
Офсайды
1
5
Количество передач
444
354
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
0.38
1.26
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Arleu de Araujo, Brazil
Стадион:
Arena Pantanal, Cuiaba
Новости команд
Все
Куяба
Коринтианс
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Гремио» на победу в матче 37-го тура
10:12
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Гремио» на победу в матче 37-го тура
10:12
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+