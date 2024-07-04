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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Ботафого
Куяба - Ботафого: обзор матча 04 июля 2024
Куяба
04.07.2024, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
1 : 2
Завершен
Ботафого
45'
И. Питта (П)
76'
М. Понте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Ботафого
86'
Замена
Д. Эрнандес
️️️️
Ж. Сантос
Желтая карточка
A. LuÃs
85'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
А. Эмпереур
83'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Денилсон
78'
76'
ГОЛ! 1:1!
М. Понте
72'
Желтая карточка
О. Ромеро
71'
Замена
О. Ромеро
️️️️
Л. Энрике
Замена
A. LuÃs
️️️️
Клайсон
64'
64'
Замена
Тикиньо
️️️️
Грегоре
64'
Замена
Куябано
️️️️
Маршал
Желтая карточка
Ф. Аугусто
56'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Питта
45'
Желтая карточка
А. Эмпереур
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
27
Денилсон
АП
9
Исидро Питта
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Ботафого
12
Джон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
(К)
ОП
40
Грегоре
ОП
18
Kauê
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
7
Жуниор Сантос
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
66
Куябано
ЛЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
15
Данило
ОП
33
Диего Эрнандес
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
67
Yarlen
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
4-1-2-3
22
Вальтер
13
Рамон
33
Эмпереур
34
Алвес
13
Марллон
6
Аугусто
29
Клайсон
27
Денилсон
2
7
Кафу
9
Питта
4-2-1-3
12
Джон
15
Баштуш
5
Халтер
4
Понте
21
Маршал
17
Фрейтас
40
Грегоре
18
11
Энрике
33
Карлос Эдуардо
7
Сантос
27
Денилсон
88
Собрал
88
Собрал
27
Денилсон
33
Эмпереур
33
Фернандес
33
Фернандес
33
Эмпереур
29
Клайсон
97
97
29
Клайсон
21
Маршал
66
Куябано
66
Куябано
21
Маршал
7
Сантос
33
Эрнандес
33
Эрнандес
7
Сантос
11
Энрике
10
Ромеро
10
Ромеро
11
Энрике
40
Грегоре
9
Тикиньо
9
Тикиньо
40
Грегоре
Остались в запасе
Куяба
Ботафого
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
Главный тренер
Тони Оливейра
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
15
Данило
ОП
67
Yarlen
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
15
Данило
ОП
67
Yarlen
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Статистика матча Куяба - Ботафого
3
1
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
8
15
Офсайды
2
7
Количество передач
451
449
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.81
1.04
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Paulo Cesar Zanovelli da Silva, Brazil
Стадион:
Arena Pantanal, Cuiaba
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