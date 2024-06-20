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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Куяба
Сан-Паулу - Куяба: обзор матча 20 июня 2024
Сан-Паулу
20.06.2024, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
0 : 1
Завершен
Куяба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Куяба
88'
Желтая карточка
Рамон
88'
Замена
Б. Алвес
️️️️
M.
85'
Желтая карточка
M. Alexandre
Замена
Феррейра
️️️️
Алиссон
80'
Замена
Л. Густаво
️️️️
Д. Галоппо
61'
Замена
Л. Моура
️️️️
В. Рато
61'
Замена
Р. Нестор
️️️️
М. Араухо
61'
56'
Замена
️️️️
Денилсон
Желтая карточка
Алиссон
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
11
Джулиано Галоппо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
15
Микель Араухо
АП
9
Хонатан Кальери
(К)
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
27
Денилсон
АП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
22
Max
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Сан-Паулу
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
11
Феррейра
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
33
Эрик
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
9
Жуан
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
4-1-3-2
13
Жандрей
34
Велингтон
19
Коста
5
Арболеда
18
Винисиус
11
Галоппо
25
Алиссон
15
Араухо
10
Рато
10
Лусиано
9
Кальери
3-1-1-2-4
22
Вальтер
13
Марллон
33
Эмпереур
13
Рамон
30
Минейро
88
Собрал
27
Денилсон
29
Клайсон
2
22
9
Питта
7
Кафу
11
Галоппо
14
Густаво
14
Густаво
11
Галоппо
15
Араухо
11
Нестор
11
Нестор
15
Араухо
25
Алиссон
11
Феррейра
11
Феррейра
25
Алиссон
10
Рато
7
Моура
7
Моура
10
Рато
22
34
Алвес
34
Алвес
22
Остались в запасе
Сан-Паулу
Куяба
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
33
Эрик
ПВ
9
Жуан
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
33
Эрик
ПВ
9
Жуан
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Сан-Паулу - Куяба
1
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
5
16
Офсайды
3
0
Количество передач
624
323
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
78
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.83
0.42
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Gustavo Ervino Bauermann, Brazil
Стадион:
Морумби
Посещаемость:
33534 из 67428 зрителей (49%)
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