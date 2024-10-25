Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Куяба
Васко да Гама - Куяба: обзор матча 25 октября 2024
Васко да Гама
25.10.2024, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
1 : 0
Завершен
Куяба
53'
У. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Куяба
Желтая карточка
П. Вегетти
90'
89'
Желтая карточка
Д. Ласерда
88'
Замена
M.
️️️️
Рамон
88'
Замена
Д. Кафу
️️️️
Ф. Аугусто
81'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Г. Сауэр
73'
Замена
E.
️️️️
Клайсон
Замена
М. Домингес
️️️️
L.
69'
Замена
Жаир
️️️️
Ф. Коутиньо
68'
Желтая карточка
У. Моура
57'
ГОЛ! 1:0!
У. Моура
53'
Замена
Л. Питон
️️️️
Э. Родригес
46'
Замена
Ж. Менезес
️️️️
П. Энрике
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
85
Матеус Карвальо
ОП
12
Leandrinho
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
19
Пабло Вегетти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рафаэл Пайва
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
4
Пабло Галдамес
ОП
8
Жаир
ЦП
15
Juan Sforza
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Димитри Пайет
АП
8
Максим Домингес
АП
31
Росси
ПВ
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
32
Rhyan
ВР
44
Gabriel
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
21
Railan
ЦП
27
Денилсон
АП
22
Max
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
11
Eliel
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Жардим
96
Энрике
4
Виктор
3
Лео
2
Родригес
5
Моура
85
Карвальо
12
25
Родригес
11
Коутиньо
19
Вегетти
3-1-2-2-2
22
Вальтер
13
Марллон
34
Алвес
13
Рамон
6
Аугусто
88
Собрал
33
Фернандес
7
Сауэр
29
Клайсон
9
Питта
2
25
Родригес
6
Питон
6
Питон
25
Родригес
11
Коутиньо
8
Жаир
8
Жаир
11
Коутиньо
12
8
Домингес
8
Домингес
12
96
Энрике
16
Менезес
16
Менезес
96
Энрике
13
Рамон
22
22
13
Рамон
6
Аугусто
7
Кафу
7
Кафу
6
Аугусто
29
Клайсон
11
11
29
Клайсон
7
Сауэр
97
Ласерда
97
Ласерда
7
Сауэр
Остались в запасе
Васко да Гама
Куяба
13
Кейллер
ВР
3
Майкон
ЦЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
15
Juan Sforza
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Димитри Пайет
АП
31
Росси
ПВ
Главный тренер
Рафаэл Пайва
14
Матеус Пасинато
ВР
32
Rhyan
ВР
44
Gabriel
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
21
Railan
ЦП
27
Денилсон
АП
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
3
Майкон
ЦЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
15
Juan Sforza
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Димитри Пайет
АП
31
Росси
ПВ
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
32
Rhyan
ВР
44
Gabriel
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
21
Railan
ЦП
27
Денилсон
АП
Главный тренер
Рафаэл Пайва
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Васко да Гама - Куяба
2
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
16
14
Офсайды
0
1
Количество передач
394
407
Сейвы
2
1
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
0.83
0.6
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Savio Pereira Sampaio, Brazil
Стадион:
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
Новости команд
Все
Васко да Гама
Куяба
Серия A: шансы «Атлетико Минейро» и «Васко да Гамы» на победу в матче 37-го тура
10:20
Агенты игрока «Зенита» отреагировали на информацию о переговорах с «Васко да Гама»
26 ноября
1
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
20 ноября
1
Серия A: шансы «Атлетико Минейро» и «Васко да Гамы» на победу в матче 37-го тура
10:20
Агенты игрока «Зенита» отреагировали на информацию о переговорах с «Васко да Гама»
26 ноября
1
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
20 ноября
1
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+