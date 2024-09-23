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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Крузейро
Куяба - Крузейро: обзор матча 23 сентября 2024
Куяба
23.09.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 27 тур
0 : 0
Завершен
Крузейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Крузейро
Замена
M.
️️️️
Л. Минейро
90'
+2
83'
Красная карточка
Ж. Марсело
Замена
Д. Кафу
️️️️
Л. Фернандес
81'
Замена
Денилсон
️️️️
Г. Сауэр
71'
Замена
E.
️️️️
Д. Ласерда
71'
66'
Замена
Марлон
️️️️
К. Бруно
58'
Замена
А. Барреаль
️️️️
Г. Верон
58'
Замена
М. Перейра
️️️️
М. Витал
58'
Замена
Л. Силва
️️️️
F. Peralta
30'
Желтая карточка
F. Peralta
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Крузейро
1
Кассио
ВР
25
Lucas Villalba
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
16
F. Peralta
ЦП
17
Рамиро
(К)
ЦП
10
Матеус Витал
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
21
Railan
ЦП
27
Денилсон
АП
11
Eliel
ЦФ
22
Max
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
41
Léo Aragão
ВР
23
Марлон
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
29
Лукас Ромеро
ОП
32
Lautaro Díaz
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
43
Weverton
ЦФ
3-1-2-2-2
22
Вальтер
13
Рамон
33
Эмпереур
34
Алвес
30
Минейро
33
Фернандес
88
Собрал
29
Клайсон
7
Сауэр
2
97
Ласерда
3-2-2-2-1
1
Кассио
43
Марсело
34
16
Бруно
12
Вилльям
25
16
17
Рамиро
27
Верон
10
Витал
19
Жорже
7
Сауэр
27
Денилсон
27
Денилсон
7
Сауэр
97
Ласерда
11
11
97
Ласерда
30
Минейро
22
22
30
Минейро
33
Фернандес
7
Кафу
7
Кафу
33
Фернандес
16
Бруно
23
Марлон
23
Марлон
16
Бруно
16
16
Силва
16
Силва
16
10
Витал
10
Перейра
10
Перейра
10
Витал
27
Верон
22
Барреаль
22
Барреаль
27
Верон
Остались в запасе
Куяба
Крузейро
14
Матеус Пасинато
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
21
Railan
ЦП
Главный тренер
Тони Оливейра
98
Андерсон Пайшао
ВР
41
Léo Aragão
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
29
Лукас Ромеро
ОП
32
Lautaro Díaz
ЦП
43
Weverton
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
21
Railan
ЦП
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
41
Léo Aragão
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
29
Лукас Ромеро
ОП
32
Lautaro Díaz
ЦП
43
Weverton
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Куяба - Крузейро
1
1
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
10
Офсайды
2
0
Количество передач
433
472
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.33
0.89
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Крузейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Крузейро
- : -
03.12.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Flavio Rodrigues De Souza, Brazil
Стадион:
Arena Pantanal, Cuiaba
Новости команд
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