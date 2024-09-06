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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Жувентуде
Куяба - Жувентуде: обзор матча 06 сентября 2024
Куяба
06.09.2024, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
0 : 0
Завершен
Жувентуде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Жувентуде
Желтая карточка
Денилсон
90'
+1
Замена
Г. Сауэр
️️️️
Л. Фернандес
87'
85'
Замена
Э. Кариока
️️️️
Р. Каррильо
Желтая карточка
Л. Фернандес
84'
Замена
R.
️️️️
Д. Кафу
72'
Замена
Денилсон
️️️️
M.
72'
Замена
E.
️️️️
Клайсон
72'
69'
Замена
Ж. Карлос
️️️️
N.
61'
Желтая карточка
Л. Барбоза
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Л. Минейро
59'
Желтая карточка
А. Эмпереур
57'
46'
Замена
D. Gonçalves
️️️️
E. Farias
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Марллон
(К)
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
97
Дерик Ласерда
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
22
Max
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
3
Зе Маркос
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
11
Erick Farias
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
28
Alan Ruschel
(К)
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Куяба
32
Rhyan
ВР
34
Бруно Алвес
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
21
Railan
ЦП
27
Денилсон
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
11
Eliel
ЦФ
Жувентуде
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
3
Abner
ЦЗ
88
Davi Goes
ЦП
30
Dudu Vieira
ЦП
20
Жеан Карлос
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
95
Эдсон Кариока
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
3-1-1-1-4
14
Пасинато
13
Рамон
33
Эмпереур
13
Марллон
30
Минейро
33
Фернандес
29
Клайсон
97
Ласерда
22
7
Кафу
2
2-2-1-5
22
Габриэл
2
Лукас
3
Зе Маркос
16
Жадсон
11
21
Барбоза
28
3
Боса
9
Каррильо
10
16
30
Минейро
6
Аугусто
6
Аугусто
30
Минейро
7
Кафу
21
21
7
Кафу
22
27
Денилсон
27
Денилсон
22
33
Фернандес
7
Сауэр
7
Сауэр
33
Фернандес
29
Клайсон
11
11
29
Клайсон
10
20
Жеан Карлос
20
Жеан Карлос
10
11
13
13
11
9
Каррильо
95
Кариока
95
Кариока
9
Каррильо
Остались в запасе
Куяба
Жувентуде
32
Rhyan
ВР
34
Бруно Алвес
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
Главный тренер
Тони Оливейра
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
3
Abner
ЦЗ
88
Davi Goes
ЦП
30
Dudu Vieira
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Остались в запасе
32
Rhyan
ВР
34
Бруно Алвес
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
3
Abner
ЦЗ
88
Davi Goes
ЦП
30
Dudu Vieira
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Рожер Мачадо
Статистика матча Куяба - Жувентуде
3
1
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
17
11
Офсайды
0
2
Количество передач
428
380
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.65
0.55
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Fernandes de Lima, Brazil
Стадион:
Arena Pantanal, Cuiaba
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