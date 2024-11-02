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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Куяба
Брагантино - Куяба: обзор матча 02 ноября 2024
Брагантино
02.11.2024, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
0 : 0
Завершен
Куяба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Куяба
86'
Желтая карточка
Ф. Собрал
Замена
A. Sousa
️️️️
Э. Саша
83'
Замена
Гилерме
️️️️
Ж. Капишаба
73'
70'
Замена
Л. Минейро
️️️️
Ф. Аугусто
70'
Замена
A. LuÃs
️️️️
Д. Ласерда
69'
Желтая карточка
Вальтер
Замена
Густавиньо
️️️️
М. Фернандес
60'
57'
Желтая карточка
Д. Ласерда
33'
Замена
Денилсон
️️️️
Л. Фернандес
33'
Замена
Д. Кафу
️️️️
Г. Сауэр
Желтая карточка
М. Фернандес
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
18
Линкольн
АП
14
Джон Джон
АП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Брагантино
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
50
Victor Mota
ЦП
22
Густавиньо
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
80
João Neto
ЦФ
31
Raul
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
38
Arthur Sousa
ЦФ
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
77
Jadson Alves
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
21
Railan
ЦП
20
David
ЦП
27
Денилсон
АП
22
Max
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
11
Eliel
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
4-2-3-1
1
Клейтон
29
Капишаба
3
Сантос
5
Энрике
34
Уртадо
30
Эвангелиста
35
Фернандес
28
Витиньо
14
Джон Джон
18
Линкольн
8
Саша
3-1-2-1-3
22
Вальтер
13
Марллон
34
Алвес
13
Рамон
6
Аугусто
88
Собрал
33
Фернандес
7
Сауэр
2
9
Питта
97
Ласерда
29
Капишаба
31
Гилерме
31
Гилерме
29
Капишаба
35
Фернандес
22
Густавиньо
22
Густавиньо
35
Фернандес
8
Саша
38
38
8
Саша
6
Аугусто
30
Минейро
30
Минейро
6
Аугусто
33
Фернандес
27
Денилсон
27
Денилсон
33
Фернандес
7
Сауэр
7
Кафу
7
Кафу
7
Сауэр
97
Ласерда
97
97
97
Ласерда
Остались в запасе
Брагантино
Куяба
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
50
Victor Mota
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
80
João Neto
ЦФ
31
Raul
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
14
Матеус Пасинато
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
77
Jadson Alves
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
21
Railan
ЦП
20
David
ЦП
22
Max
ЦФ
11
Eliel
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
50
Victor Mota
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
80
João Neto
ЦФ
31
Raul
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
77
Jadson Alves
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
21
Railan
ЦП
20
David
ЦП
22
Max
ЦФ
11
Eliel
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Брагантино - Куяба
1
3
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
11
5
Нарушения
8
11
Количество передач
542
263
Сейвы
1
4
Точность передач %
87
69
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1
0.45
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Marcelo De Lima Henrique, Brazil
Стадион:
Estadio Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista
Новости команд
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Брагантино
Куяба
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