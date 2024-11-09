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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Куяба
Ботафого - Куяба: обзор матча 09 ноября 2024
Ботафого
09.11.2024, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 33 тур
0 : 0
Завершен
Куяба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Куяба
90'
+3
Желтая карточка
G.
90'
+3
Замена
G.
️️️️
Ф. Аугусто
83'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Денилсон
83'
Замена
Д. Кафу
️️️️
Д. Ласерда
Замена
Тикиньо
️️️️
Д. Саварино
83'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Витиньо
70'
Замена
Ж. Сантос
️️️️
Т. Алмада
63'
63'
Замена
Л. Минейро
️️️️
Клайсон
Замена
Куябано
️️️️
А. Теллес
63'
56'
Желтая карточка
Б. Алвес
51'
Желтая карточка
Рамон
48'
Желтая карточка
Денилсон
45'
Желтая карточка
Д. Ласерда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Джон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
40
Грегоре
ОП
17
Марлон Фрейтас
(К)
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
11
Луис Энрике
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
21
Railan
ЦП
27
Денилсон
АП
9
Исидро Питта
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
66
Куябано
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
47
Жеффиньо
ЛВ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
15
Данило
ОП
3
Че Че
ЦП
25
Аллан
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
7
Жуниор Сантос
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Куяба
32
Rhyan
ВР
14
Матеус Пасинато
ВР
44
Gabriel
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
77
Jadson Alves
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
20
David
ЦП
22
Max
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Джон
13
Теллес
15
Баштуш
2
Барбоза
2
Витиньо
40
Грегоре
17
Фрейтас
11
Саварино
23
Алмада
11
Энрике
11
Жезус
3-1-1-2-3
22
Вальтер
13
Марллон
34
Алвес
13
Рамон
6
Аугусто
21
27
Денилсон
29
Клайсон
2
97
Ласерда
9
Питта
13
Теллес
66
Куябано
66
Куябано
13
Теллес
2
Витиньо
33
Карлос Эдуардо
33
Карлос Эдуардо
2
Витиньо
23
Алмада
7
Сантос
7
Сантос
23
Алмада
11
Саварино
9
Тикиньо
9
Тикиньо
11
Саварино
6
Аугусто
44
44
6
Аугусто
29
Клайсон
30
Минейро
30
Минейро
29
Клайсон
27
Денилсон
33
Фернандес
33
Фернандес
27
Денилсон
97
Ласерда
7
Кафу
7
Кафу
97
Ласерда
Остались в запасе
Ботафого
Куяба
25
Роберто Фернандес
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
15
Данило
ОП
3
Че Че
ЦП
25
Аллан
ЦП
47
Жеффиньо
ЛВ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
32
Rhyan
ВР
14
Матеус Пасинато
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
77
Jadson Alves
ЦЗ
20
David
ЦП
22
Max
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
15
Данило
ОП
3
Че Че
ЦП
25
Аллан
ЦП
47
Жеффиньо
ЛВ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
Остались в запасе
32
Rhyan
ВР
14
Матеус Пасинато
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
77
Jadson Alves
ЦЗ
20
David
ЦП
22
Max
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Ботафого - Куяба
5
Всего ударов по воротам
28
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
8
1
Нарушения
7
13
Офсайды
5
0
Количество передач
647
238
Сейвы
1
5
Точность передач %
89
61
Удары мимо ворот
14
1
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
15
1
Удары из-за пределов штрафной
13
3
xG (ожидаемые голы)
2.78
0.16
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
Новости команд
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