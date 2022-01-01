Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
8
6
2
13
6
4
0
2
12
4
8
12
6
2
1
3
3
7
-4
7
6
0
2
4
2
8
-6
2
Группа B
1
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
8
6
2
12
6
2
2
2
7
6
1
8
6
2
2
2
7
4
3
8
6
1
2
3
5
11
-6
5
Группа C
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
8
5
3
12
6
3
2
1
16
8
8
11
6
2
3
1
8
10
-2
9
6
0
0
6
5
14
-9
0
Группа D
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
17
8
9
15
6
2
2
2
6
10
-4
8
6
2
1
3
7
9
-2
7
6
1
1
4
5
8
-3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
16
7
9
12
6
2
2
2
7
10
-3
8
6
1
3
2
7
10
-3
6
6
1
2
3
11
14
-3
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
13
9
4
12
6
3
1
2
10
11
-1
10
6
1
3
2
7
8
-1
6
6
1
2
3
9
11
-2
5
Группа G
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
11
6
5
14
6
2
3
1
10
7
3
9
6
1
4
1
8
6
2
7
6
0
1
5
3
13
-10
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
21
5
16
18
6
2
2
2
9
13
-4
8
6
1
3
2
9
11
-2
6
6
0
1
5
2
12
-10
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
9
3
6
15
6
2
1
3
6
6
0
7
6
2
1
3
8
8
0
7
6
2
0
4
5
11
-6
6
Группа J
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
15
6
9
13
6
3
1
2
7
6
1
10
6
2
1
3
7
12
-5
7
6
1
1
4
7
12
-5
4
Группа K
1
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
8
6
2
12
6
2
2
2
6
4
2
8
6
2
2
2
6
6
0
8
6
2
0
4
7
11
-4
6
Группа L
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
1
2
10
7
3
10
6
2
3
1
9
8
1
9
6
1
3
2
5
7
-2
6
6
1
3
2
5
7
-2
6
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
0
1
2
1
1
6
3
0
2
1
2
4
-2
2
Группа 1
1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
0
1
6
2
4
6
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
5
3
2
4
Группа 2
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
11
5
6
6
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
2
0
2
1
1
5
3
0
0
3
4
8
-4
0
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
0
2
2
3
-1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
11
4
7
7
3
1
1
1
5
5
0
4
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
1
2
3
6
-3
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
5
4
9
3
3
0
0
6
1
5
9
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
1
1
5
4
1
4
Группа 6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
1
2
0
5
3
2
5
3
0
3
0
4
4
0
3
3
0
0
3
1
7
-6
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
0
11
9
3
1
1
1
6
6
0
4
3
1
1
1
7
7
0
4
3
0
1
2
1
3
-2
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
3
1
1
1
6
4
2
4
3
1
0
2
2
2
0
3
3
1
0
2
2
4
-2
3
Группа 9
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
10
4
6
6
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
1
1
2
1
1
4
3
1
0
2
5
5
0
3
Группа 10
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
1
5
9
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
0
1
3
3
0
6
3
1
1
1
3
3
0
4
Группа 11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
0
1
5
4
1
6
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
2
0
3
2
1
5
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
5
-2
4
3
1
0
2
3
3
0
3
3
0
1
2
1
6
-5
1
3
0
0
3
0
4
-4
0
Группа 1
2
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
0
2
1
1
2
-1
2
3
0
0
3
2
9
-7
0
Группа 2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
4
2
7
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
1
1
4
8
-4
4
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
8
7
1
6
3
1
1
1
1
5
-4
4
3
1
0
2
2
4
-2
3
3
0
1
2
3
5
-2
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
6
-2
6
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
1
1
8
8
0
4
3
0
2
1
2
5
-3
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
0
2
7
8
-1
3
3
0
1
2
1
6
-5
1
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
1
2
4
7
-3
1
Группа 6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
1
1
4
2
2
4
3
0
1
2
2
6
-4
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
5
5
9
3
1
1
1
2
6
-4
4
3
0
2
1
3
5
-2
2
3
0
0
3
1
9
-8
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
2
2
0
6
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
0
2
2
4
-2
3
3
1
0
2
3
7
-4
3
Группа 9
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
0
1
5
5
0
6
3
1
0
2
2
8
-6
3
3
0
1
2
2
7
-5
1
Группа 10
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
0
1
2
0
2
-2
1
3
0
0
3
4
8
-4
0
Группа 11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
0
3
0
4
4
0
3
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
1
2
1
4
-3
1
3
0
1
2
2
5
-3
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире