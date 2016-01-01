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    Лландидно - результаты

    Город Лландидно
    Дивизион Уэльс-Cymru Alliance
    Сайт http://www.pitchero.com/clubs/llandudno
    Турниры:
    Лига Европы (2016/2017), ответный матч
    Квалификация, 1 раунд
    ответный матч    		 7 июля, четверг 21:00 Лландидно 1:2 Гетеборг
    Лига Европы (2016/2017), первый матч
    Квалификация, 1 раунд
    первый матч    		 30 июня, четверг 19:30 Гетеборг 5:0 Лландидно
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