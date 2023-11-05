Cезон:
Команда:
Тур/Стадия:
Румыния. Лига I (2023/2024), 25 тур
|9 февраля, пятница
|21:00
|Университатя
|2:2
|Университатя Клуж
|9 февраля, пятница
|18:00
|Оцелул
|1:0
|У Крайова 1948
Румыния. Лига I (2023/2024), 24 тур
|5 февраля, понедельник
|21:00
|ФКСБ
|1:1
|Фарул
|5 февраля, понедельник
|18:00
|Волунтари
|1:1
|Херманнштадт
|4 февраля, воскресенье
|16:30
|Сепси
|1:3
|Университатя
|4 февраля, воскресенье
|14:00
|Университатя Клуж
|1:3
|УТА Арад
|3 февраля, суббота
|21:00
|Рапид
|2:1
|Оцелул
|3 февраля, суббота
|18:00
|Петролул
|1:2
|ЧФР Клуж
|2 февраля, пятница
|21:00
|У Крайова 1948
|2:1
|Динамо
|2 февраля, пятница
|18:00
|Ботошани
|2:1
|Политехника Яссы
Румыния. Лига I (2023/2024), 23 тур
|29 января, понедельник
|21:00
|ЧФР Клуж
|4:1
|Волунтари
|28 января, воскресенье
|21:00
|Университатя
|0:3
|ФКСБ
|28 января, воскресенье
|18:00
|Политехника Яссы
|1:0
|Университатя Клуж
|28 января, воскресенье
|15:00
|Херманнштадт
|2:0
|Ботошани
|27 января, суббота
|21:00
|Динамо
|1:2
|Рапид
|27 января, суббота
|18:00
|Оцелул
|0:0
|Петролул
|27 января, суббота
|15:00
|УТА Арад
|2:1
|Сепси
|26 января, пятница
|21:00
|Фарул
|1:0
|У Крайова 1948
Румыния. Лига I (2023/2024), 22 тур
|22 января, понедельник
|21:00
|ФКСБ
|4:0
|УТА Арад
|22 января, понедельник
|18:00
|Волунтари
|1:1
|Оцелул
|21 января, воскресенье
|21:00
|Университатя
|1:2
|Фарул
|21 января, воскресенье
|16:00
|Ботошани
|1:0
|ЧФР Клуж
|20 января, суббота
|21:00
|Петролул
|1:0
|Динамо
|20 января, суббота
|18:00
|Университатя Клуж
|2:1
|Херманнштадт
|19 января, пятница
|21:00
|Рапид
|4:3
|У Крайова 1948
|19 января, пятница
|18:00
|Сепси
|6:0
|Политехника Яссы
Румыния. Лига I (2023/2024), 21 тур
|22 декабря, пятница
|21:30
|Динамо
|1:0
|Волунтари
|22 декабря, пятница
|18:30
|Оцелул
|0:2
|Ботошани
|21 декабря, четверг
|20:45
|ЧФР Клуж
|4:0
|Университатя Клуж
|21 декабря, четверг
|18:00
|Херманнштадт
|1:1
|Сепси
|20 декабря, среда
|21:30
|Фарул
|0:0
|Рапид
|20 декабря, среда
|18:30
|УТА Арад
|2:2
|Университатя
|19 декабря, вторник
|21:30
|Политехника Яссы
|1:3
|ФКСБ
|19 декабря, вторник
|18:30
|У Крайова 1948
|2:0
|Петролул
Румыния. Лига I (2023/2024), 20 тур
|18 декабря, понедельник
|21:00
|Ботошани
|0:2
|Динамо
|17 декабря, воскресенье
|22:00
|Сепси
|2:1
|ЧФР Клуж
|17 декабря, воскресенье
|16:00
|Университатя Клуж
|0:1
|Оцелул
|16 декабря, суббота
|21:00
|ФКСБ
|3:0
|Херманнштадт
|16 декабря, суббота
|18:00
|Университатя
|3:2
|Политехника Яссы
|16 декабря, суббота
|15:00
|УТА Арад
|0:0
|Фарул
|15 декабря, пятница
|21:00
|Петролул
|0:0
|Рапид
|15 декабря, пятница
|18:00
|Волунтари
|0:1
|У Крайова 1948
Румыния. Лига I (2023/2024), 19 тур
|12 декабря, вторник
|18:00
|Оцелул
|2:3
|Сепси
|11 декабря, понедельник
|21:45
|Динамо
|0:1
|Университатя Клуж
|11 декабря, понедельник
|18:00
|У Крайова 1948
|2:0
|Ботошани
|10 декабря, воскресенье
|21:00
|ЧФР Клуж
|1:1
|ФКСБ
|10 декабря, воскресенье
|18:00
|Фарул
|3:1
|Петролул
|10 декабря, воскресенье
|15:00
|Херманнштадт
|2:1
|Университатя
|9 декабря, суббота
|21:45
|Рапид
|1:2
|Волунтари
|8 декабря, пятница
|20:00
|Политехника Яссы
|1:0
|УТА Арад
Румыния. Лига I (2023/2024), 18 тур
|4 декабря, понедельник
|21:00
|Сепси
|2:1
|Динамо
|3 декабря, воскресенье
|22:00
|ФКСБ
|0:2
|Оцелул
|3 декабря, воскресенье
|17:00
|Университатя Клуж
|2:1
|У Крайова 1948
|2 декабря, суббота
|21:30
|Университатя
|1:0
|ЧФР Клуж
|2 декабря, суббота
|18:00
|Ботошани
|0:0
|Рапид
|2 декабря, суббота
|15:00
|УТА Арад
|2:0
|Херманнштадт
|1 декабря, пятница
|21:00
|Политехника Яссы
|2:3
|Фарул
|1 декабря, пятница
|18:00
|Волунтари
|0:0
|Петролул
Румыния. Лига I (2023/2024), 17 тур
|27 ноября, понедельник
|21:30
|Рапид
|2:3
|Университатя Клуж
|27 ноября, понедельник
|18:30
|У Крайова 1948
|2:1
|Сепси
|26 ноября, воскресенье
|21:30
|Динамо
|0:1
|ФКСБ
|26 ноября, воскресенье
|18:30
|Оцелул
|1:3
|Университатя
|25 ноября, суббота
|21:30
|ЧФР Клуж
|0:0
|УТА Арад
|25 ноября, суббота
|18:30
|Волунтари
|4:2
|Фарул
|24 ноября, пятница
|21:30
|Петролул
|2:1
|Ботошани
|24 ноября, пятница
|18:30
|Херманнштадт
|0:0
|Политехника Яссы
Румыния. Лига I (2023/2024), 16 тур
|13 ноября, понедельник
|21:30
|УТА Арад
|2:4
|Оцелул
|12 ноября, воскресенье
|22:00
|ФКСБ
|2:1
|У Крайова 1948
|12 ноября, воскресенье
|17:00
|Университатя
|1:0
|Динамо
|12 ноября, воскресенье
|14:30
|Ботошани
|3:3
|Волунтари
|11 ноября, суббота
|22:00
|Фарул
|1:1
|Херманнштадт
|11 ноября, суббота
|19:45
|Политехника Яссы
|3:3
|ЧФР Клуж
|11 ноября, суббота
|15:00
|Университатя Клуж
|0:0
|Петролул
|10 ноября, пятница
|21:30
|Сепси
|0:0
|Рапид
Румыния. Лига I (2023/2024), 15 тур
|6 ноября, понедельник
|22:00
|Херманнштадт
|1:0
|ЧФР Клуж
|6 ноября, понедельник
|19:00
|УТА Арад
|2:1
|Динамо
|5 ноября, воскресенье
|21:30
|ФКСБ
|1:2
|Рапид
|5 ноября, воскресенье
|18:30
|Фарул
|1:1
|Ботошани
|5 ноября, воскресенье
|16:00
|Университатя Клуж
|1:2
|Волунтари
|4 ноября, суббота
|22:15
|Университатя
|1:1
|У Крайова 1948
|4 ноября, суббота
|17:45
|Сепси
|0:0
|Петролул
|3 ноября, пятница
|19:00
|Политехника Яссы
|1:1
|Оцелул
Румыния. Лига I (2023/2024), 14 тур
|30 октября, понедельник
|21:30
|ЧФР Клуж
|3:1
|Фарул
|30 октября, понедельник
|18:30
|Ботошани
|0:3
|Университатя Клуж
|29 октября, воскресенье
|21:30
|Рапид
|2:0
|Университатя
|29 октября, воскресенье
|15:00
|У Крайова 1948
|2:3
|УТА Арад
|28 октября, суббота
|20:30
|Петролул
|2:2
|ФКСБ
|28 октября, суббота
|14:00
|Оцелул
|1:1
|Херманнштадт
|27 октября, пятница
|20:30
|Динамо
|0:0
|Политехника Яссы
|27 октября, пятница
|17:30
|Волунтари
|0:2
|Сепси
Румыния. Лига I (2023/2024), 5 тур
|26 октября, четверг
|20:00
|Фарул
|2:2
|УТА Арад
|5 октября, четверг
|20:00
|ЧФР Клуж
|3:0
|Сепси
|21 сентября, четверг
|20:00
|Херманнштадт
|2:2
|ФКСБ
|14 августа, понедельник
|20:30
|Динамо
|1:0
|Ботошани
|13 августа, воскресенье
|21:30
|Рапид
|0:2
|Петролул
|12 августа, суббота
|21:30
|Политехника Яссы
|1:4
|Университатя
|12 августа, суббота
|18:30
|Оцелул
|1:1
|Университатя Клуж
|11 августа, пятница
|20:30
|У Крайова 1948
|3:1
|Волунтари
Румыния. Лига I (2023/2024), 13 тур
|23 октября, понедельник
|21:00
|ЧФР Клуж
|0:0
|Оцелул
|23 октября, понедельник
|18:00
|Сепси
|5:2
|Ботошани
|22 октября, воскресенье
|21:00
|ФКСБ
|0:0
|Волунтари
|22 октября, воскресенье
|18:00
|Университатя
|1:3
|Петролул
|22 октября, воскресенье
|15:30
|Политехника Яссы
|1:1
|У Крайова 1948
|21 октября, суббота
|21:45
|Фарул
|1:1
|Университатя Клуж
|21 октября, суббота
|17:00
|Херманнштадт
|4:0
|Динамо
|20 октября, пятница
|21:00
|УТА Арад
|2:2
|Рапид
Румыния. Лига I (2023/2024), 7 тур
|19 октября, четверг
|20:00
|Политехника Яссы
|1:0
|Сепси
|28 августа, понедельник
|21:30
|УТА Арад
|2:1
|ФКСБ
|28 августа, понедельник
|18:30
|Херманнштадт
|2:2
|Университатя Клуж
|27 августа, воскресенье
|21:30
|Фарул
|2:0
|Университатя
|26 августа, суббота
|21:45
|Динамо
|1:1
|Петролул
|26 августа, суббота
|19:00
|ЧФР Клуж
|3:1
|Ботошани
|25 августа, пятница
|21:30
|У Крайова 1948
|3:5
|Рапид
|25 августа, пятница
|18:30
|Оцелул
|2:2
|Волунтари
Румыния. Лига I (2023/2024), 12 тур
|9 октября, понедельник
|21:00
|Университатя Клуж
|1:0
|Сепси
|8 октября, воскресенье
|21:30
|Динамо
|1:1
|ЧФР Клуж
|8 октября, воскресенье
|16:00
|Оцелул
|0:1
|Фарул
|7 октября, суббота
|21:30
|Ботошани
|0:1
|ФКСБ
|7 октября, суббота
|18:45
|Волунтари
|0:0
|Университатя
|7 октября, суббота
|14:00
|Петролул
|0:0
|УТА Арад
|6 октября, пятница
|21:00
|Рапид
|3:2
|Политехника Яссы
|6 октября, пятница
|18:00
|У Крайова 1948
|1:1
|Херманнштадт
Румыния. Лига I (2023/2024), 11 тур
|2 октября, понедельник
|21:00
|ФКСБ
|2:2
|Университатя Клуж
|2 октября, понедельник
|18:00
|Политехника Яссы
|0:0
|Петролул
|1 октября, воскресенье
|21:00
|ЧФР Клуж
|2:0
|У Крайова 1948
|1 октября, воскресенье
|18:00
|Херманнштадт
|1:1
|Рапид
|1 октября, воскресенье
|15:00
|Университатя
|5:1
|Ботошани
|30 сентября, суббота
|21:30
|Фарул
|2:1
|Сепси
|30 сентября, суббота
|14:30
|УТА Арад
|0:0
|Волунтари
|29 сентября, пятница
|21:00
|Оцелул
|1:0
|Динамо
Румыния. Лига I (2023/2024), 10 тур
|25 сентября, понедельник
|21:00
|Рапид
|3:1
|ЧФР Клуж
|24 сентября, воскресенье
|21:00
|Сепси
|2:5
|ФКСБ
|24 сентября, воскресенье
|18:15
|Петролул
|0:0
|Херманнштадт
|23 сентября, суббота
|21:30
|Университатя Клуж
|1:1
|Университатя
|23 сентября, суббота
|18:45
|Ботошани
|2:2
|УТА Арад
|23 сентября, суббота
|14:30
|Волунтари
|1:2
|Политехника Яссы
|22 сентября, пятница
|21:00
|Динамо
|0:2
|Фарул
|22 сентября, пятница
|18:00
|У Крайова 1948
|0:2
|Оцелул
Румыния. Лига I (2023/2024), 9 тур
|18 сентября, понедельник
|21:30
|ЧФР Клуж
|1:0
|Петролул
|18 сентября, понедельник
|18:30
|Политехника Яссы
|1:1
|Ботошани
|17 сентября, воскресенье
|21:45
|Фарул
|0:1
|ФКСБ
|17 сентября, воскресенье
|19:15
|Оцелул
|0:0
|Рапид
|17 сентября, воскресенье
|17:00
|Херманнштадт
|3:1
|Волунтари
|16 сентября, суббота
|21:30
|Университатя
|2:1
|Сепси
|15 сентября, пятница
|21:30
|Динамо
|0:1
|У Крайова 1948
|15 сентября, пятница
|18:30
|УТА Арад
|0:1
|Университатя Клуж
Румыния. Лига I (2023/2024), 8 тур
|4 сентября, понедельник
|21:30
|Сепси
|1:0
|УТА Арад
|4 сентября, понедельник
|18:30
|Ботошани
|2:2
|Херманнштадт
|3 сентября, воскресенье
|21:30
|У Крайова 1948
|4:0
|Фарул
|3 сентября, воскресенье
|13:30
|Университатя Клуж
|0:2
|Политехника Яссы
|2 сентября, суббота
|21:45
|ФКСБ
|3:0
|Университатя
|2 сентября, суббота
|19:00
|Волунтари
|1:4
|ЧФР Клуж
|1 сентября, пятница
|21:30
|Рапид
|4:0
|Динамо
|1 сентября, пятница
|18:30
|Петролул
|2:2
|Оцелул
Румыния. Лига I (2023/2024), 6 тур
|21 августа, понедельник
|21:30
|Университатя Клуж
|3:4
|ЧФР Клуж
|21 августа, понедельник
|18:30
|Сепси
|1:1
|Херманнштадт
|20 августа, воскресенье
|21:30
|ФКСБ
|2:1
|Политехника Яссы
|20 августа, воскресенье
|18:15
|Рапид
|3:1
|Фарул
|19 августа, суббота
|21:45
|Волунтари
|2:3
|Динамо
|19 августа, суббота
|17:00
|Ботошани
|0:0
|Оцелул
|18 августа, пятница
|21:30
|Университатя
|3:0
|УТА Арад
|18 августа, пятница
|18:30
|Петролул
|4:3
|У Крайова 1948
Румыния. Лига I (2023/2024), 4 тур
|7 августа, понедельник
|21:30
|Волунтари
|2:1
|Рапид
|7 августа, понедельник
|18:30
|Сепси
|1:1
|Оцелул
|6 августа, воскресенье
|21:30
|ФКСБ
|1:0
|ЧФР Клуж
|6 августа, воскресенье
|18:15
|Петролул
|3:2
|Фарул
|5 августа, суббота
|21:30
|Университатя Клуж
|1:1
|Динамо
|5 августа, суббота
|18:30
|Ботошани
|0:1
|У Крайова 1948
|4 августа, пятница
|21:30
|Университатя
|1:0
|Херманнштадт
|4 августа, пятница
|18:30
|УТА Арад
|1:0
|Политехника Яссы
Румыния. Лига I (2023/2024), 3 тур
|31 июля, понедельник
|21:30
|Динамо
|0:3
|Сепси
|31 июля, понедельник
|18:30
|Петролул
|0:2
|Волунтари
|30 июля, воскресенье
|21:30
|ЧФР Клуж
|1:1
|Университатя
|30 июля, воскресенье
|18:30
|Фарул
|1:3
|Политехника Яссы
|29 июля, суббота
|21:30
|Оцелул
|0:2
|ФКСБ
|29 июля, суббота
|18:30
|Херманнштадт
|2:1
|УТА Арад
|28 июля, пятница
|21:30
|Рапид
|2:2
|Ботошани
|28 июля, пятница
|18:30
|У Крайова 1948
|3:4
|Университатя Клуж
Румыния. Лига I (2023/2024), 2 тур
|24 июля, понедельник
|21:30
|Университатя
|0:0
|Оцелул
|24 июля, понедельник
|18:30
|Ботошани
|1:1
|Петролул
|23 июля, воскресенье
|21:30
|Университатя Клуж
|0:3
|Рапид
|23 июля, воскресенье
|18:30
|Политехника Яссы
|1:3
|Херманнштадт
|22 июля, суббота
|21:30
|ФКСБ
|2:1
|Динамо
|22 июля, суббота
|18:15
|Фарул
|4:1
|Волунтари
|21 июля, пятница
|21:30
|УТА Арад
|1:3
|ЧФР Клуж
|21 июля, пятница
|18:30
|Сепси
|1:0
|У Крайова 1948
Румыния. Лига I (2023/2024), 1 тур
|17 июля, понедельник
|21:30
|Динамо
|0:2
|Университатя
|17 июля, понедельник
|18:30
|Волунтари
|2:1
|Ботошани
|16 июля, воскресенье
|21:30
|У Крайова 1948
|1:3
|ФКСБ
|16 июля, воскресенье
|18:30
|Петролул
|1:1
|Университатя Клуж
|15 июля, суббота
|21:30
|ЧФР Клуж
|2:0
|Политехника Яссы
|15 июля, суббота
|18:30
|Херманнштадт
|0:1
|Фарул
|14 июля, пятница
|21:30
|Рапид
|0:0
|Сепси
|14 июля, пятница
|18:30
|Оцелул
|1:1
|УТА Арад
Нет завершенных матчей