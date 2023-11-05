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    Румыния. Лига I - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Румыния. Лига I (2023/2024), 25 тур
    9 февраля, пятница 21:00 Университатя 2:2 Университатя Клуж
    9 февраля, пятница 18:00 Оцелул 1:0 У Крайова 1948
    Румыния. Лига I (2023/2024), 24 тур
    5 февраля, понедельник 21:00 ФКСБ 1:1 Фарул
    5 февраля, понедельник 18:00 Волунтари 1:1 Херманнштадт
    4 февраля, воскресенье 16:30 Сепси 1:3 Университатя
    4 февраля, воскресенье 14:00 Университатя Клуж 1:3 УТА Арад
    3 февраля, суббота 21:00 Рапид 2:1 Оцелул
    3 февраля, суббота 18:00 Петролул 1:2 ЧФР Клуж
    2 февраля, пятница 21:00 У Крайова 1948 2:1 Динамо
    2 февраля, пятница 18:00 Ботошани 2:1 Политехника Яссы
    Румыния. Лига I (2023/2024), 23 тур
    29 января, понедельник 21:00 ЧФР Клуж 4:1 Волунтари
    28 января, воскресенье 21:00 Университатя 0:3 ФКСБ
    28 января, воскресенье 18:00 Политехника Яссы 1:0 Университатя Клуж
    28 января, воскресенье 15:00 Херманнштадт 2:0 Ботошани
    27 января, суббота 21:00 Динамо 1:2 Рапид
    27 января, суббота 18:00 Оцелул 0:0 Петролул
    27 января, суббота 15:00 УТА Арад 2:1 Сепси
    26 января, пятница 21:00 Фарул 1:0 У Крайова 1948
    Румыния. Лига I (2023/2024), 22 тур
    22 января, понедельник 21:00 ФКСБ 4:0 УТА Арад
    22 января, понедельник 18:00 Волунтари 1:1 Оцелул
    21 января, воскресенье 21:00 Университатя 1:2 Фарул
    21 января, воскресенье 16:00 Ботошани 1:0 ЧФР Клуж
    20 января, суббота 21:00 Петролул 1:0 Динамо
    20 января, суббота 18:00 Университатя Клуж 2:1 Херманнштадт
    19 января, пятница 21:00 Рапид 4:3 У Крайова 1948
    19 января, пятница 18:00 Сепси 6:0 Политехника Яссы
    Румыния. Лига I (2023/2024), 21 тур
    22 декабря, пятница 21:30 Динамо 1:0 Волунтари
    22 декабря, пятница 18:30 Оцелул 0:2 Ботошани
    21 декабря, четверг 20:45 ЧФР Клуж 4:0 Университатя Клуж
    21 декабря, четверг 18:00 Херманнштадт 1:1 Сепси
    20 декабря, среда 21:30 Фарул 0:0 Рапид
    20 декабря, среда 18:30 УТА Арад 2:2 Университатя
    19 декабря, вторник 21:30 Политехника Яссы 1:3 ФКСБ
    19 декабря, вторник 18:30 У Крайова 1948 2:0 Петролул
    Румыния. Лига I (2023/2024), 20 тур
    18 декабря, понедельник 21:00 Ботошани 0:2 Динамо
    17 декабря, воскресенье 22:00 Сепси 2:1 ЧФР Клуж
    17 декабря, воскресенье 16:00 Университатя Клуж 0:1 Оцелул
    16 декабря, суббота 21:00 ФКСБ 3:0 Херманнштадт
    16 декабря, суббота 18:00 Университатя 3:2 Политехника Яссы
    16 декабря, суббота 15:00 УТА Арад 0:0 Фарул
    15 декабря, пятница 21:00 Петролул 0:0 Рапид
    15 декабря, пятница 18:00 Волунтари 0:1 У Крайова 1948
    Румыния. Лига I (2023/2024), 19 тур
    12 декабря, вторник 18:00 Оцелул 2:3 Сепси
    11 декабря, понедельник 21:45 Динамо 0:1 Университатя Клуж
    11 декабря, понедельник 18:00 У Крайова 1948 2:0 Ботошани
    10 декабря, воскресенье 21:00 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ
    10 декабря, воскресенье 18:00 Фарул 3:1 Петролул
    10 декабря, воскресенье 15:00 Херманнштадт 2:1 Университатя
    9 декабря, суббота 21:45 Рапид 1:2 Волунтари
    8 декабря, пятница 20:00 Политехника Яссы 1:0 УТА Арад
    Румыния. Лига I (2023/2024), 18 тур
    4 декабря, понедельник 21:00 Сепси 2:1 Динамо
    3 декабря, воскресенье 22:00 ФКСБ 0:2 Оцелул
    3 декабря, воскресенье 17:00 Университатя Клуж 2:1 У Крайова 1948
    2 декабря, суббота 21:30 Университатя 1:0 ЧФР Клуж
    2 декабря, суббота 18:00 Ботошани 0:0 Рапид
    2 декабря, суббота 15:00 УТА Арад 2:0 Херманнштадт
    1 декабря, пятница 21:00 Политехника Яссы 2:3 Фарул
    1 декабря, пятница 18:00 Волунтари 0:0 Петролул
    Румыния. Лига I (2023/2024), 17 тур
    27 ноября, понедельник 21:30 Рапид 2:3 Университатя Клуж
    27 ноября, понедельник 18:30 У Крайова 1948 2:1 Сепси
    26 ноября, воскресенье 21:30 Динамо 0:1 ФКСБ
    26 ноября, воскресенье 18:30 Оцелул 1:3 Университатя
    25 ноября, суббота 21:30 ЧФР Клуж 0:0 УТА Арад
    25 ноября, суббота 18:30 Волунтари 4:2 Фарул
    24 ноября, пятница 21:30 Петролул 2:1 Ботошани
    24 ноября, пятница 18:30 Херманнштадт 0:0 Политехника Яссы
    Румыния. Лига I (2023/2024), 16 тур
    13 ноября, понедельник 21:30 УТА Арад 2:4 Оцелул
    12 ноября, воскресенье 22:00 ФКСБ 2:1 У Крайова 1948
    12 ноября, воскресенье 17:00 Университатя 1:0 Динамо
    12 ноября, воскресенье 14:30 Ботошани 3:3 Волунтари
    11 ноября, суббота 22:00 Фарул 1:1 Херманнштадт
    11 ноября, суббота 19:45 Политехника Яссы 3:3 ЧФР Клуж
    11 ноября, суббота 15:00 Университатя Клуж 0:0 Петролул
    10 ноября, пятница 21:30 Сепси 0:0 Рапид
    Румыния. Лига I (2023/2024), 15 тур
    6 ноября, понедельник 22:00 Херманнштадт 1:0 ЧФР Клуж
    6 ноября, понедельник 19:00 УТА Арад 2:1 Динамо
    5 ноября, воскресенье 21:30 ФКСБ 1:2 Рапид
    5 ноября, воскресенье 18:30 Фарул 1:1 Ботошани
    5 ноября, воскресенье 16:00 Университатя Клуж 1:2 Волунтари
    4 ноября, суббота 22:15 Университатя 1:1 У Крайова 1948
    4 ноября, суббота 17:45 Сепси 0:0 Петролул
    3 ноября, пятница 19:00 Политехника Яссы 1:1 Оцелул
    Румыния. Лига I (2023/2024), 14 тур
    30 октября, понедельник 21:30 ЧФР Клуж 3:1 Фарул
    30 октября, понедельник 18:30 Ботошани 0:3 Университатя Клуж
    29 октября, воскресенье 21:30 Рапид 2:0 Университатя
    29 октября, воскресенье 15:00 У Крайова 1948 2:3 УТА Арад
    28 октября, суббота 20:30 Петролул 2:2 ФКСБ
    28 октября, суббота 14:00 Оцелул 1:1 Херманнштадт
    27 октября, пятница 20:30 Динамо 0:0 Политехника Яссы
    27 октября, пятница 17:30 Волунтари 0:2 Сепси
    Румыния. Лига I (2023/2024), 5 тур
    26 октября, четверг 20:00 Фарул 2:2 УТА Арад
    5 октября, четверг 20:00 ЧФР Клуж 3:0 Сепси
    21 сентября, четверг 20:00 Херманнштадт 2:2 ФКСБ
    14 августа, понедельник 20:30 Динамо 1:0 Ботошани
    13 августа, воскресенье 21:30 Рапид 0:2 Петролул
    12 августа, суббота 21:30 Политехника Яссы 1:4 Университатя
    12 августа, суббота 18:30 Оцелул 1:1 Университатя Клуж
    11 августа, пятница 20:30 У Крайова 1948 3:1 Волунтари
    Румыния. Лига I (2023/2024), 13 тур
    23 октября, понедельник 21:00 ЧФР Клуж 0:0 Оцелул
    23 октября, понедельник 18:00 Сепси 5:2 Ботошани
    22 октября, воскресенье 21:00 ФКСБ 0:0 Волунтари
    22 октября, воскресенье 18:00 Университатя 1:3 Петролул
    22 октября, воскресенье 15:30 Политехника Яссы 1:1 У Крайова 1948
    21 октября, суббота 21:45 Фарул 1:1 Университатя Клуж
    21 октября, суббота 17:00 Херманнштадт 4:0 Динамо
    20 октября, пятница 21:00 УТА Арад 2:2 Рапид
    Румыния. Лига I (2023/2024), 7 тур
    19 октября, четверг 20:00 Политехника Яссы 1:0 Сепси
    28 августа, понедельник 21:30 УТА Арад 2:1 ФКСБ
    28 августа, понедельник 18:30 Херманнштадт 2:2 Университатя Клуж
    27 августа, воскресенье 21:30 Фарул 2:0 Университатя
    26 августа, суббота 21:45 Динамо 1:1 Петролул
    26 августа, суббота 19:00 ЧФР Клуж 3:1 Ботошани
    25 августа, пятница 21:30 У Крайова 1948 3:5 Рапид
    25 августа, пятница 18:30 Оцелул 2:2 Волунтари
    Румыния. Лига I (2023/2024), 12 тур
    9 октября, понедельник 21:00 Университатя Клуж 1:0 Сепси
    8 октября, воскресенье 21:30 Динамо 1:1 ЧФР Клуж
    8 октября, воскресенье 16:00 Оцелул 0:1 Фарул
    7 октября, суббота 21:30 Ботошани 0:1 ФКСБ
    7 октября, суббота 18:45 Волунтари 0:0 Университатя
    7 октября, суббота 14:00 Петролул 0:0 УТА Арад
    6 октября, пятница 21:00 Рапид 3:2 Политехника Яссы
    6 октября, пятница 18:00 У Крайова 1948 1:1 Херманнштадт
    Румыния. Лига I (2023/2024), 11 тур
    2 октября, понедельник 21:00 ФКСБ 2:2 Университатя Клуж
    2 октября, понедельник 18:00 Политехника Яссы 0:0 Петролул
    1 октября, воскресенье 21:00 ЧФР Клуж 2:0 У Крайова 1948
    1 октября, воскресенье 18:00 Херманнштадт 1:1 Рапид
    1 октября, воскресенье 15:00 Университатя 5:1 Ботошани
    30 сентября, суббота 21:30 Фарул 2:1 Сепси
    30 сентября, суббота 14:30 УТА Арад 0:0 Волунтари
    29 сентября, пятница 21:00 Оцелул 1:0 Динамо
    Румыния. Лига I (2023/2024), 10 тур
    25 сентября, понедельник 21:00 Рапид 3:1 ЧФР Клуж
    24 сентября, воскресенье 21:00 Сепси 2:5 ФКСБ
    24 сентября, воскресенье 18:15 Петролул 0:0 Херманнштадт
    23 сентября, суббота 21:30 Университатя Клуж 1:1 Университатя
    23 сентября, суббота 18:45 Ботошани 2:2 УТА Арад
    23 сентября, суббота 14:30 Волунтари 1:2 Политехника Яссы
    22 сентября, пятница 21:00 Динамо 0:2 Фарул
    22 сентября, пятница 18:00 У Крайова 1948 0:2 Оцелул
    Румыния. Лига I (2023/2024), 9 тур
    18 сентября, понедельник 21:30 ЧФР Клуж 1:0 Петролул
    18 сентября, понедельник 18:30 Политехника Яссы 1:1 Ботошани
    17 сентября, воскресенье 21:45 Фарул 0:1 ФКСБ
    17 сентября, воскресенье 19:15 Оцелул 0:0 Рапид
    17 сентября, воскресенье 17:00 Херманнштадт 3:1 Волунтари
    16 сентября, суббота 21:30 Университатя 2:1 Сепси
    15 сентября, пятница 21:30 Динамо 0:1 У Крайова 1948
    15 сентября, пятница 18:30 УТА Арад 0:1 Университатя Клуж
    Румыния. Лига I (2023/2024), 8 тур
    4 сентября, понедельник 21:30 Сепси 1:0 УТА Арад
    4 сентября, понедельник 18:30 Ботошани 2:2 Херманнштадт
    3 сентября, воскресенье 21:30 У Крайова 1948 4:0 Фарул
    3 сентября, воскресенье 13:30 Университатя Клуж 0:2 Политехника Яссы
    2 сентября, суббота 21:45 ФКСБ 3:0 Университатя
    2 сентября, суббота 19:00 Волунтари 1:4 ЧФР Клуж
    1 сентября, пятница 21:30 Рапид 4:0 Динамо
    1 сентября, пятница 18:30 Петролул 2:2 Оцелул
    Румыния. Лига I (2023/2024), 6 тур
    21 августа, понедельник 21:30 Университатя Клуж 3:4 ЧФР Клуж
    21 августа, понедельник 18:30 Сепси 1:1 Херманнштадт
    20 августа, воскресенье 21:30 ФКСБ 2:1 Политехника Яссы
    20 августа, воскресенье 18:15 Рапид 3:1 Фарул
    19 августа, суббота 21:45 Волунтари 2:3 Динамо
    19 августа, суббота 17:00 Ботошани 0:0 Оцелул
    18 августа, пятница 21:30 Университатя 3:0 УТА Арад
    18 августа, пятница 18:30 Петролул 4:3 У Крайова 1948
    Румыния. Лига I (2023/2024), 4 тур
    7 августа, понедельник 21:30 Волунтари 2:1 Рапид
    7 августа, понедельник 18:30 Сепси 1:1 Оцелул
    6 августа, воскресенье 21:30 ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж
    6 августа, воскресенье 18:15 Петролул 3:2 Фарул
    5 августа, суббота 21:30 Университатя Клуж 1:1 Динамо
    5 августа, суббота 18:30 Ботошани 0:1 У Крайова 1948
    4 августа, пятница 21:30 Университатя 1:0 Херманнштадт
    4 августа, пятница 18:30 УТА Арад 1:0 Политехника Яссы
    Румыния. Лига I (2023/2024), 3 тур
    31 июля, понедельник 21:30 Динамо 0:3 Сепси
    31 июля, понедельник 18:30 Петролул 0:2 Волунтари
    30 июля, воскресенье 21:30 ЧФР Клуж 1:1 Университатя
    30 июля, воскресенье 18:30 Фарул 1:3 Политехника Яссы
    29 июля, суббота 21:30 Оцелул 0:2 ФКСБ
    29 июля, суббота 18:30 Херманнштадт 2:1 УТА Арад
    28 июля, пятница 21:30 Рапид 2:2 Ботошани
    28 июля, пятница 18:30 У Крайова 1948 3:4 Университатя Клуж
    Румыния. Лига I (2023/2024), 2 тур
    24 июля, понедельник 21:30 Университатя 0:0 Оцелул
    24 июля, понедельник 18:30 Ботошани 1:1 Петролул
    23 июля, воскресенье 21:30 Университатя Клуж 0:3 Рапид
    23 июля, воскресенье 18:30 Политехника Яссы 1:3 Херманнштадт
    22 июля, суббота 21:30 ФКСБ 2:1 Динамо
    22 июля, суббота 18:15 Фарул 4:1 Волунтари
    21 июля, пятница 21:30 УТА Арад 1:3 ЧФР Клуж
    21 июля, пятница 18:30 Сепси 1:0 У Крайова 1948
    Румыния. Лига I (2023/2024), 1 тур
    17 июля, понедельник 21:30 Динамо 0:2 Университатя
    17 июля, понедельник 18:30 Волунтари 2:1 Ботошани
    16 июля, воскресенье 21:30 У Крайова 1948 1:3 ФКСБ
    16 июля, воскресенье 18:30 Петролул 1:1 Университатя Клуж
    15 июля, суббота 21:30 ЧФР Клуж 2:0 Политехника Яссы
    15 июля, суббота 18:30 Херманнштадт 0:1 Фарул
    14 июля, пятница 21:30 Рапид 0:0 Сепси
    14 июля, пятница 18:30 Оцелул 1:1 УТА Арад
    ...Нет завершенных матчей
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