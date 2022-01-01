Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь
Результаты
Таблица
Команды
Тренеры
Стадионы
Еще
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Румыния. Лига I
Футбольные стадионы
Румыния. Лига I 2026-2027 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Генча
Бухарест
28 063
2
Константин Рэдулеску
Клуж-Напока
30 000
3
Спортивный комплекс Крайовы
Крайова
30 944
4
Аркул де Триумф
Бухарест
8 207
5
Клуж Арена
Клуж
30 201
6
Оцелул
Галац
13 500
7
Муниципаль
Ботошани
7 782
8
Илие Оана
Плоешти
15 500
9
Муниципальный
Сфынту-Георге
5 200
10
Рапид-Гюлешти
Бухарест
14 047
11
Франциск фон Нойман
Арад
12 584
12
Национальный
Бухарест
55 600
13
Комплекс Спортив Корвинул
Хунедоара
16 500
14
Городской
Миовени
10 000
15
Меркуря Чук Муниципаль
Меркуря Чук
2 480
16
Ангел Иорданеску
Волунтари
4 518
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+