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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Оцелул - Чиксереда Меркуря Чук
Оцелул - Чиксереда Меркуря Чук: обзор матча 14 марта 2026
Оцелул
14.03.2026, суббота, 19:15
Румыния. Лига I, 1 тур
2 : 3
Завершен
Чиксереда Меркуря Чук
15'
M. Lopes
90+5'
Конрадо (П)
8'
M. Eppel
50'
Л. Кляйнхайзлер
62'
S. Jebari
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оцелул - Чиксереда Меркуря Чук
Завершен
90'
+8
Желтая карточка
Eduard Pap
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Конрадо
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Raul Palmeș
90'
+6'
Желтая карточка
Dan-Cristian Neicu
88'
80'
Замена
Zoárd Nagy
️️️️➡️️
M. Eppel
74'
Замена
Mátyás Tajti
️️️️➡️️
Szilard Veres
73'
Замена
Gustavinho
️️️️➡️️
Anderson Santos
Замена
Milen Zhelev
️️️️➡️️
Dan Emilian Neicu
65'
Замена
Patrick
️️️️➡️️
Andrei Ciobanu
65'
64'
Желтая карточка
Răzvan Trif
62'
ГОЛ! 1:3!
Soufiane Jebari
Пас отдал
Anderson Santos
61'
Замена
Soufiane Jebari
️️️️➡️️
Ласло Кляйнхайзлер
Замена
Dan-Cristian Neicu
️️️️➡️️
Denis Bordun
53'
50'
ГОЛ! 1:2!
Ласло Кляйнхайзлер
45'
+3'
44'
Желтая карточка
Ласло Кляйнхайзлер
Желтая карточка
Конрадо
37'
ГОЛ! 1:1!
Manuel Lopes
15'
8'
ГОЛ! 0:1!
M. Eppel
Пас отдал
Anderson Santos
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оцелул
1
Cosmin Dur Bozoanca
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
16
Dan Emilian Neicu
ЦЗ
8
Жоау Ламейра
(К)
ОП
24
Denis Bordun
ЦП
99
Луан Кампос
ПВ
7
Андрезинью
ПВ
96
Габриэль Дебелюх
ЦФ
17
Andrei Ciobanu
ЦФ
88
Kazu
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Чиксереда Меркуря Чук
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
3
Raul Palmeș
ЦЗ
24
János Hegedűs
ЦЗ
29
Răzvan Trif
ЦЗ
8
Szilard Veres
(К)
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
20
Zoltán-Efraim Bödő
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
11
Anderson Santos
ЦФ
27
M. Eppel
ЦФ
94
Eduard Pap
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ильеш
Оцелул
22
Gabriel Ursu
ВР
32
Iustin Popescu
ВР
80
Бруну Пас
ОП
23
Cristian Chira
ЦП
19
Radu Postelnicu
ЦП
15
Dan-Cristian Neicu
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
20
Daniel Sandu
ЦФ
Чиксереда Меркуря Чук
33
Máté Simon
ВР
1
Zsombor Deaky
ВР
2
A. Kabashi
ЦЗ
5
Mariano Bettini
ЦЗ
55
Darius Bota
ЦП
17
Erwin Bloj
ЦП
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
19
Mátyás Tajti
ЦП
10
Soufiane Jebari
ЦП
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
99
Zoárd Nagy
ЦФ
22
Gustavinho
ЦФ
3-1-1-2-3
1
97
Конрадо
16
4
8
Ламейра
24
99
Кампос
7
Андрезинью
88
17
96
Дебелюх
4-3-1-3
3
24
29
6
Пашка
8
97
20
30
Кляйнхайзлер
94
27
11
24
15
15
24
16
2
2
16
17
9
9
17
8
19
19
8
30
Кляйнхайзлер
10
10
30
Кляйнхайзлер
27
99
99
27
11
22
22
11
Остались в запасе
Оцелул
Чиксереда Меркуря Чук
22
Gabriel Ursu
ВР
32
Iustin Popescu
ВР
80
Бруну Пас
ОП
23
Cristian Chira
ЦП
19
Radu Postelnicu
ЦП
20
Daniel Sandu
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
33
Máté Simon
ВР
1
Zsombor Deaky
ВР
2
A. Kabashi
ЦЗ
5
Mariano Bettini
ЦЗ
55
Darius Bota
ЦП
17
Erwin Bloj
ЦП
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ильеш
Остались в запасе
22
Gabriel Ursu
ВР
32
Iustin Popescu
ВР
80
Бруну Пас
ОП
23
Cristian Chira
ЦП
19
Radu Postelnicu
ЦП
20
Daniel Sandu
ЦФ
Остались в запасе
33
Máté Simon
ВР
1
Zsombor Deaky
ВР
2
A. Kabashi
ЦЗ
5
Mariano Bettini
ЦЗ
55
Darius Bota
ЦП
17
Erwin Bloj
ЦП
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Роберт Ильеш
Статистика матча Оцелул - Чиксереда Меркуря Чук
2
4
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
1
Нарушения
7
15
Офсайды
2
1
Количество передач
489
251
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
71
Удары мимо ворот
14
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
12
2
Информация о матче
Главный судья:
Саболч Ковач
Стадион:
Stadionul Oțelul, Galati
Посещаемость:
6262
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Петролул
1 : 5
18.05.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 9 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 0
16.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
3 : 2
09.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
1 : 0
08.05.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 7 тур
Оцелул
2 : 2
02.05.2026
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Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 5
18.05.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
3 : 2
09.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 7 тур
Оцелул
2 : 2
02.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 6 тур
Ботошани
1 : 1
25.04.2026
Оцелул
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1 : 0
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2 : 0
16.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
1 : 0
08.05.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 7 тур
Чиксереда Меркуря Чук
1 : 0
01.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 6 тур
Херманнштадт
0 : 0
24.04.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 5 тур
Чиксереда Меркуря Чук
3 : 2
18.04.2026
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