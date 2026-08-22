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«Ньюкасл» – «Ливерпуль»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/2027

22 августа 2026 9:31
Ньюкасл - Ливерпуль
23 авг. 2026, воскресенье 18:30 | Англия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.35
Победа «Ливерпуля» с форой (-1)
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Матч 1 тура Английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем» пройдет 23 августа 2026 года в Ньюкасле на «Сент-Джеймс Парк». Хозяева подходят к игре с серией из трeх поражений и проблемами в обороне, тогда как гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах – 19 матчей без поражений в 21 последнем поединке против «Ньюкасла». Однако «Ньюкасл» забивает в семи последних матчах и способен удивить даже фаворита. Сможет ли «Ливерпуль» подтвердить статус фаворита и начать сезон с победы, или хозяева прервут неудачную серию и отберут очки у принципиального соперника?

Кто победит в матче

«Ньюкасл» постарается использовать домашнюю поддержку и свою стабильную атаку, чтобы прервать серию из трeх поражений. Команда забивает в семи последних матчах, а в очных встречах с «Ливерпулем» также отличалась в трeх последних играх. В среднем за последние пять матчей атака хозяев приносит 1,20 гола, что даeт надежду на гол даже против такого сильного соперника. Однако оборона «Ньюкасла» вызывает серьeзные опасения: в среднем 2,20 пропущенных мяча за последние пять игр, и команда пропускает в шести последних матчах. В предсезонных матчах хозяева уступили «Байеру» (1:2), «Эвертону» (1:3) и «Бристоль Сити» (1:4), что указывает на проблемы в защите, которые «Ливерпуль» наверняка сможет использовать.

«Ливерпуль» подходит к игре с явным преимуществом в очных встречах и стабильной атакой. Команда не проигрывает в 19 из 21 последнего матча против «Ньюкасла», а в 12 последних очных встречах неизменно забивает. В атаке мерсисайдцы стабильны: они забивают в 11 из 13 последних матчей, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,40 гола. При этом оборона гостей небезупречна – в среднем 1,40 пропущенного мяча за пять матчей, что даeт «Ньюкаслу» шанс на гол. В предсезонных матчах «Ливерпуль» обыграл «Комо» (2:0), но уступил «Монако» (2:3) и «Лидсу» (2:4). Тем не менее подавляющее преимущество в очных встречах и класс игроков делают мерсисайдцев фаворитами, особенно против команды с такой нестабильной обороной.

Итоговый вывод: «Ливерпуль» является явным фаворитом благодаря историческому преимуществу над «Ньюкаслом» и проблемам хозяев в обороне. «Ньюкасл» способен забить, но его защита слишком уязвима, чтобы рассчитывать на положительный результат против такого соперника. Наиболее вероятный исход – победа гостей с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В 167 очных матчах «Ливерпуль» имеет подавляющее преимущество: 83 победы против 43 у «Ньюкасла», ещe 41 встреча завершилась вничью. При этом «Ливерпуль» не проигрывает в 19 из 21 последнего матча против «Ньюкасла» и забивает в 12 последних встречах. Текущая форма «Ньюкасла» – три поражения подряд и проблемы в обороне, тогда как «Ливерпуль» стабильно забивает и уверенно играет против этого соперника. Это делает победу гостей практически неизбежной.

Личные встречи
Побед - 5 (14%)
Ничьих - 8 (22%)
Побед - 23 (64%)
37
Забитых мячей
82
1.03
В среднем за матч
2.28
3:1
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ливерпуль
4 : 2
01.01.2024
Ньюкасл
Самая крупная ничья
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ньюкасл
3 : 3
04.12.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ньюкасл
2 : 2
23.08.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Ливерпуль
4 : 1
31.01.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ньюкасл
2 : 3
25.08.2025
Ливерпуль
Англия. Кубок лиги, Финал
Ливерпуль
1 : 2
16.03.2025
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ливерпуль
2 : 0
26.02.2025
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ньюкасл
3 : 3
04.12.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ливерпуль
4 : 2
01.01.2024
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ньюкасл
1 : 2
27.08.2023
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Ньюкасл
0 : 2
18.02.2023
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль
2 : 1
31.08.2022
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Ньюкасл
0 : 1
30.04.2022
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ливерпуль
3 : 1
16.12.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ливерпуль
1 : 1
24.04.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ньюкасл
0 : 0
30.12.2020
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ньюкасл
1 : 3
26.07.2020
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль
3 : 1
14.09.2019
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ньюкасл
2 : 3
04.05.2019
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Ливерпуль
4 : 0
26.12.2018
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Ливерпуль
2 : 0
03.03.2018
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
1 : 1
01.10.2017
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Ливерпуль
2 : 2
23.04.2016
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Ньюкасл
2 : 0
06.12.2015
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Ливерпуль
2 : 0
13.04.2015
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Ньюкасл
1 : 0
01.11.2014
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Ливерпуль
2 : 1
11.05.2014
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Ньюкасл
2 : 2
19.10.2013
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Ньюкасл
0 : 6
27.04.2013
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Ливерпуль
1 : 1
04.11.2012
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Ньюкасл
2 : 0
01.04.2012
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Ливерпуль
3 : 1
30.12.2011
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Ливерпуль
3 : 0
01.05.2011
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ньюкасл
3 : 1
11.12.2010
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Ливерпуль
3 : 0
03.05.2009
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл
1 : 5
28.12.2008
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Ливерпуль
3 : 0
08.03.2008
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ньюкасл
0 : 3
24.11.2007
Ливерпуль
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ньюкасл
21
Лукаш Хорничек
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
12
Малик Тиав
(К) ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
19
Энтони Эланга
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
3
Льюис Холл
ЦП
14
Шон Стюр
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Флориан Вирц
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Ньюкасл
24
Эвен Жауэн
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
8
Аладжи Бамба
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
17
Базумана Туре
ЛФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
23
Виктор Муньос
ЛВ
67
Льюис Кумас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
42
Трей Ньони
АП
3-3-3-1
21
Хорничек
37
Дедич
4
Ботман
12
Тиав
11
Барнс
14
Стюр
3
Холл
9
Висса
67
Майли
19
Эланга
10
Осула
4-1-3-2
1
Алиссон
30
Фримпонг
4
ван Дейк
5
Жаке
6
Керкез
38
Гравенберх
18
Гакпо
7
Вирц
73
Нгумоха
9
Исак
8
Собослаи
10
Осула
28
Уиллок
28
Уиллок
10
Осула
14
Стюр
41
Рэмзи
41
Рэмзи
14
Стюр
67
Майли
8
Бамба
8
Бамба
67
Майли
19
Эланга
23
Мерфи
23
Мерфи
19
Эланга
9
Висса
5
Шер
5
Шер
9
Висса
7
Вирц
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
7
Вирц
73
Нгумоха
23
Муньос
23
Муньос
73
Нгумоха
5
Жаке
33
Араухо
33
Араухо
5
Жаке
38
Гравенберх
67
Кумас
67
Кумас
38
Гравенберх
Остались в запасе
Ньюкасл
Ливерпуль
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
17
Базумана Туре
ЛФ
24
Эвен Жауэн
ВР
2
Лео Шахар
ПЗ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
25
Георгий Мамардашвили
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
42
Трей Ньони
АП
3
Ватару Эндо
ОП
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
17
Базумана Туре
ЛФ
24
Эвен Жауэн
ВР
2
Лео Шахар
ПЗ
Остались в запасе
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
25
Георгий Мамардашвили
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
42
Трей Ньони
АП
3
Ватару Эндо
ОП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Андони Ираола
Ньюкасл
Точно не сыграют
Валентино Ливраменто
ПЗ
Жоэлинтон
АП
Ливерпуль
Точно не сыграют
Джованни Леони
ЦЗ
Конор Брэдли
ПЗ
Уго Экитике
ПВ
Джо Гомес
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ливерпуля» с разницей как минимум в один мяч. Подавляющее преимущество в очных встречах, стабильная атака и проблемы «Ньюкасла» в обороне не оставляют сомнений в исходе. Хозяева могут забить, но их защита слишком ненадeжна, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Ливерпуля» с форой (-1) с коэффициентом 2.35. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем» состоится 23 августа 2026 года в Ньюкасле на «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 18:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.

«Ньюкасл» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн.

2.35
Победа «Ливерпуля» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Ньюкасл
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