Матч 1 тура Английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем» пройдет 23 августа 2026 года в Ньюкасле на «Сент-Джеймс Парк». Хозяева подходят к игре с серией из трeх поражений и проблемами в обороне, тогда как гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах – 19 матчей без поражений в 21 последнем поединке против «Ньюкасла». Однако «Ньюкасл» забивает в семи последних матчах и способен удивить даже фаворита. Сможет ли «Ливерпуль» подтвердить статус фаворита и начать сезон с победы, или хозяева прервут неудачную серию и отберут очки у принципиального соперника?

Кто победит в матче

«Ньюкасл» постарается использовать домашнюю поддержку и свою стабильную атаку, чтобы прервать серию из трeх поражений. Команда забивает в семи последних матчах, а в очных встречах с «Ливерпулем» также отличалась в трeх последних играх. В среднем за последние пять матчей атака хозяев приносит 1,20 гола, что даeт надежду на гол даже против такого сильного соперника. Однако оборона «Ньюкасла» вызывает серьeзные опасения: в среднем 2,20 пропущенных мяча за последние пять игр, и команда пропускает в шести последних матчах. В предсезонных матчах хозяева уступили «Байеру» (1:2), «Эвертону» (1:3) и «Бристоль Сити» (1:4), что указывает на проблемы в защите, которые «Ливерпуль» наверняка сможет использовать.

«Ливерпуль» подходит к игре с явным преимуществом в очных встречах и стабильной атакой. Команда не проигрывает в 19 из 21 последнего матча против «Ньюкасла», а в 12 последних очных встречах неизменно забивает. В атаке мерсисайдцы стабильны: они забивают в 11 из 13 последних матчей, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,40 гола. При этом оборона гостей небезупречна – в среднем 1,40 пропущенного мяча за пять матчей, что даeт «Ньюкаслу» шанс на гол. В предсезонных матчах «Ливерпуль» обыграл «Комо» (2:0), но уступил «Монако» (2:3) и «Лидсу» (2:4). Тем не менее подавляющее преимущество в очных встречах и класс игроков делают мерсисайдцев фаворитами, особенно против команды с такой нестабильной обороной.

Итоговый вывод: «Ливерпуль» является явным фаворитом благодаря историческому преимуществу над «Ньюкаслом» и проблемам хозяев в обороне. «Ньюкасл» способен забить, но его защита слишком уязвима, чтобы рассчитывать на положительный результат против такого соперника. Наиболее вероятный исход – победа гостей с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В 167 очных матчах «Ливерпуль» имеет подавляющее преимущество: 83 победы против 43 у «Ньюкасла», ещe 41 встреча завершилась вничью. При этом «Ливерпуль» не проигрывает в 19 из 21 последнего матча против «Ньюкасла» и забивает в 12 последних встречах. Текущая форма «Ньюкасла» – три поражения подряд и проблемы в обороне, тогда как «Ливерпуль» стабильно забивает и уверенно играет против этого соперника. Это делает победу гостей практически неизбежной.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ливерпуля» с разницей как минимум в один мяч. Подавляющее преимущество в очных встречах, стабильная атака и проблемы «Ньюкасла» в обороне не оставляют сомнений в исходе. Хозяева могут забить, но их защита слишком ненадeжна, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Ливерпуля» с форой (-1) с коэффициентом 2.35. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем» состоится 23 августа 2026 года в Ньюкасле на «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 18:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.