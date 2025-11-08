Введите ваш ник на сайте
«Крылья Советов» – «Зенит»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.4

08 ноября 2025 8:35
Крылья Советов - Зенит
09 нояб. 2025, воскресенье 13:00 | Россия. Премьер-лига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.40
Победа «Зенита»
Сделать ставку

9 ноября на «Самара Арене» пройдет матч 15 тура Премьер-лиги, где «Крылья Советов» примут «Зенит». Самарская команда пытается выбраться из нижней части таблицы, а действующий чемпион продолжает борьбу за первую тройку. Команды находятся в разных игровых состояниях, и встреча обещает стать проверкой прочности для хозяев.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» переживают сложный отрезок сезона. Команда не выигрывает уже шесть матчей подряд и потерпела три поражения подряд в чемпионате. Последняя игра против «Динамо Махачкала» закончилась поражением 0:2, при этом самарцы вновь не сумели реализовать свои немногочисленные моменты. За последние пять игр коллектив забил всего один мяч и пропустил десять, что говорит о проблемах в атаке и уязвимости обороны.

В таблице «Крылья» идут на 13-м месте с 13 очками – всего в двух баллах от зоны вылета. На фоне кризисной формы команда рискует увязнуть в борьбе за выживание, особенно если не начнет набирать очки в домашних матчах.

«Зенит»

«Зенит» подходит к встрече в хорошем тонусе. После 14 туров команда находится на третьем месте с 29 очками и продолжает преследование лидеров. Питерцы выиграли три последних матча чемпионата подряд, забив в них семь голов и не пропустив ни одного. В последних пяти играх во всех турнирах они отличались 14 раз при всего четырех пропущенных мячах – это показатель стабильности и эффективности.

Несмотря на вылет из Кубка России, в Премьер-лиге «Зенит» выглядит уверенно: команда забивает в десяти матчах подряд и не проигрывает в 16 из 18 последних игр. Уверенная форма атаки и слаженная оборона позволяют клубу рассчитывать на очередную победу, даже на выезде.

Факты о командах

«Крылья Советов»

  • Не побеждают в 6 матчах подряд
  • Пропускают в 9 последних встречах
  • В среднем: 0.20 забито, 2.00 пропущено за 5 игр
  • Проиграли три последних матча

«Зенит»

  • Побеждает в 3 матчах подряд
  • Забивает в 10 последних играх
  • В среднем: 2.80 забито, 0.80 пропущено за 5 матчей
  • Не проигрывает в 16 из 18 последних матчей

Личные встречи
24% (14)
19% (11)
58% (34)
55
Забитых мячей
101
0.93
В среднем за матч
1.71
3:2
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Крылья Советов
1 : 1
09.11.2025
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
2 : 3
01.12.2024
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Крылья Советов
0 : 4
20.07.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Крылья Советов
1 : 1
30.03.2024
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
31.10.2023
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
3 : 1
22.10.2023
Крылья Советов
Россия. Кубок, 2 тур
Крылья Советов
0 : 1
09.08.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Крылья Советов
1 : 5
29.04.2023
Зенит
Россия. Кубок, 4 тур
Зенит
2 : 1
20.10.2022
Крылья Советов
Россия. Кубок, 2 тур
Крылья Советов
2 : 0
14.09.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Зенит
3 : 0
22.07.2022
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Крылья Советов
1 : 1
13.03.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
2 : 1
25.09.2021
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
2 : 1
26.06.2020
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
0 : 2
27.10.2019
Зенит
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Зенит
4 : 2
28.04.2019
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Крылья Советов
0 : 1
29.10.2018
Зенит
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Крылья Советов
1 : 3
13.05.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
3 : 1
20.11.2016
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Крылья Советов
0 : 2
20.03.2016
Зенит
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
1 : 3
29.08.2015
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Зенит
2 : 1
24.03.2014
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Крылья Советов
1 : 4
25.09.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Зенит
1 : 0
07.04.2013
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Крылья Советов
2 : 2
22.09.2012
Зенит
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Крылья Советов
2 : 5
20.08.2011
Зенит
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
3 : 0
24.04.2011
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Зенит
0 : 0
28.11.2010
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Крылья Советов
0 : 1
13.03.2010
Зенит
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Крылья Советов
0 : 1
20.09.2009
Зенит
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
2 : 0
10.05.2009
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
0 : 3
24.08.2008
Зенит
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Зенит
1 : 1
13.04.2008
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Крылья Советов
1 : 3
25.08.2007
Зенит
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
1 : 1
06.05.2007
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
1 : 0
17.09.2006
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Крылья Советов
3 : 2
09.04.2006
Зенит
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
4 : 1
28.08.2005
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Крылья Советов
3 : 0
23.04.2005
Зенит
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Крылья Советов
0 : 1
11.09.2004
Зенит
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
1 : 2
16.05.2004
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
2 : 2
19.07.2003
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 1
23.06.2003
Зенит
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Зенит
1 : 2
17.11.2002
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
1 : 0
13.04.2002
Зенит
Чемпионат России, 21 тур
Зенит
1 : 1
11.08.2001
Крылья Советов
Чемпионат России, 7 тур
Крылья Советов
1 : 0
28.04.2001
Зенит
Чемпионат России, 27 тур
Крылья Советов
0 : 1
14.10.2000
Зенит
Чемпионат России, 13 тур
Зенит
3 : 0
19.06.2000
Крылья Советов
Чемпионат России, 28 тур
Крылья Советов
3 : 2
23.10.1999
Зенит
Чемпионат России, 14 тур
Зенит
3 : 1
03.07.1999
Крылья Советов
Чемпионат России, 28 тур
Зенит
2 : 0
17.10.1998
Крылья Советов
Чемпионат России, 13 тур
Крылья Советов
1 : 2
21.06.1998
Зенит
Чемпионат России, 30 тур
Крылья Советов
1 : 0
04.10.1997
Зенит
Чемпионат России, 13 тур
Зенит
0 : 0
14.06.1997
Крылья Советов
Чемпионат России, 33 тур
Крылья Советов
1 : 0
25.10.1996
Зенит
Чемпионат России, 16 тур
Зенит
1 : 0
10.07.1996
Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап, 12 тур
Зенит
0 : 0
01.07.1992
Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап, 4 тур
Крылья Советов
1 : 0
12.04.1992
Зенит
Показать все

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Зенит»

Разница в текущей форме команд слишком велика, чтобы ожидать равную борьбу. «Крылья Советов» испытывают серьезные проблемы с реализацией и надежностью в обороне, а «Зенит» набрал отличный темп и уверенно контролирует игру. Даже учитывая выездной фактор, команда из Санкт-Петербурга выглядит заметно предпочтительнее. При этом высокая результативность гостей позволяет ожидать, что матч пройдет в активном темпе, а «Зенит» сможет подтвердить статус фаворита.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Зенита» – коэффициент 1.4
  • Индивидуальный тотал «Зенита» больше 1.5 – коэффициент 1.85

1.40
Победа «Зенита»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов
  • Читайте нас: 