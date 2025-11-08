9 ноября на «Самара Арене» пройдет матч 15 тура Премьер-лиги, где «Крылья Советов» примут «Зенит». Самарская команда пытается выбраться из нижней части таблицы, а действующий чемпион продолжает борьбу за первую тройку. Команды находятся в разных игровых состояниях, и встреча обещает стать проверкой прочности для хозяев.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» переживают сложный отрезок сезона. Команда не выигрывает уже шесть матчей подряд и потерпела три поражения подряд в чемпионате. Последняя игра против «Динамо Махачкала» закончилась поражением 0:2, при этом самарцы вновь не сумели реализовать свои немногочисленные моменты. За последние пять игр коллектив забил всего один мяч и пропустил десять, что говорит о проблемах в атаке и уязвимости обороны.

В таблице «Крылья» идут на 13-м месте с 13 очками – всего в двух баллах от зоны вылета. На фоне кризисной формы команда рискует увязнуть в борьбе за выживание, особенно если не начнет набирать очки в домашних матчах.

«Зенит»

«Зенит» подходит к встрече в хорошем тонусе. После 14 туров команда находится на третьем месте с 29 очками и продолжает преследование лидеров. Питерцы выиграли три последних матча чемпионата подряд, забив в них семь голов и не пропустив ни одного. В последних пяти играх во всех турнирах они отличались 14 раз при всего четырех пропущенных мячах – это показатель стабильности и эффективности.

Несмотря на вылет из Кубка России, в Премьер-лиге «Зенит» выглядит уверенно: команда забивает в десяти матчах подряд и не проигрывает в 16 из 18 последних игр. Уверенная форма атаки и слаженная оборона позволяют клубу рассчитывать на очередную победу, даже на выезде.

Факты о командах

«Крылья Советов»

Не побеждают в 6 матчах подряд

Пропускают в 9 последних встречах

В среднем: 0.20 забито, 2.00 пропущено за 5 игр

Проиграли три последних матча

«Зенит»

Побеждает в 3 матчах подряд

Забивает в 10 последних играх

В среднем: 2.80 забито, 0.80 пропущено за 5 матчей

Не проигрывает в 16 из 18 последних матчей

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Зенит»

Разница в текущей форме команд слишком велика, чтобы ожидать равную борьбу. «Крылья Советов» испытывают серьезные проблемы с реализацией и надежностью в обороне, а «Зенит» набрал отличный темп и уверенно контролирует игру. Даже учитывая выездной фактор, команда из Санкт-Петербурга выглядит заметно предпочтительнее. При этом высокая результативность гостей позволяет ожидать, что матч пройдет в активном темпе, а «Зенит» сможет подтвердить статус фаворита.

