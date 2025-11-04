Введите ваш ник на сайте
«Зенит» – «Динамо»: прогноз и ставки на матч 5 ноября 2025 с коэффициентом 1.6

04 ноября 2025 9:38
Зенит - Динамо
05 нояб. 2025, среда 20:30 | Россия. Кубок, 1/4 финала
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Зенита»
Сделать ставку

5 ноября на «Газпром Арене» пройдeт матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, где «Зенит» примет московское «Динамо». Это противостояние обещает стать одним из самых интересных на стадии, ведь обе команды находятся в хорошей форме, но именно хозяева выглядят убедительнее по всем игровым показателям.

«Зенит»

Питерский клуб проводит сильный отрезок. Команда одержала шесть побед подряд в Кубке России, включая разгром «Оренбурга» (6:0). За последние пять матчей «Зенит» забил 14 голов и пропустил лишь два. В среднем петербуржцы забивают 2.8 гола за игру, демонстрируя высокий уровень реализации и контроль мяча. В чемпионате они также стабильны – победы над «Локомотивом» (2:0) и «Динамо» (2:1) только подтвердили превосходство в классе. Важное преимущество – надeжная оборона, которая не допускает частых провалов даже при ротации состава.

«Динамо»

Москвичи набрали неплохой ход, особенно в Кубке России, где не пропускают четыре матча подряд. Однако общий фон нестабилен: в пяти последних встречах команда пропустила 9 мячей, при среднем показателе 1.8 за игру. В атаке «Динамо» держит планку – 10 голов за пять матчей, что показывает баланс между позиционными атаками и быстрыми выходами из обороны. Тем не менее, на фоне «Зенита» команда выглядит менее структурированной и нередко теряет темп во втором тайме.

Факты о командах

«Зенит»

  • 6 побед подряд в Кубке России
  • Забивает в 9 последних матчах
  • В среднем: 2.80 забито, 0.40 пропущено
  • 14 голов и 2 пропущенных за 5 последних игр

«Динамо»

  • Не пропускает в 4 матчах Кубка подряд
  • В среднем: 2.00 забито, 1.80 пропущено
  • 10 забитых и 9 пропущенных за 5 последних игр
  • Пропускает в 5 из 7 последних встреч

Личные встречи
50% (33)
26% (17)
24% (16)
103
Забитых мячей
64
1.56
В среднем за матч
0.97
9:3
Крупнейшая победа
7:1
Самый результативный матч:  9:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
2 : 1
26.10.2025
Динамо
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо
1 : 1
26.04.2025
Зенит
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 3
27.01.2025
Динамо
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
1 : 0
10.08.2024
Динамо
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо
1 : 0
28.04.2024
Зенит
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Зенит
2 : 0
13.03.2024
Динамо
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Динамо
1 : 0
29.11.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
2 : 3
06.08.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
3 : 1
22.04.2023
Динамо
Россия. Кубок, 1/4 финала
Зенит
1 : 1
15.03.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
0 : 2
17.09.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Динамо
1 : 1
12.12.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
4 : 1
29.10.2021
Динамо
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
3 : 1
12.12.2020
Динамо
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
1 : 0
26.08.2020
Зенит
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
3 : 0
06.12.2019
Динамо
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
0 : 2
10.08.2019
Зенит
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Зенит
2 : 0
24.04.2019
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
1 : 0
21.10.2018
Зенит
Товарищеские матчи,
Зенит
5 : 0
08.07.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
2 : 1
18.04.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
0 : 0
10.09.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо
0 : 3
21.05.2016
Зенит
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Зенит
2 : 1
19.07.2015
Динамо
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
0 : 1
22.03.2015
Зенит
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
3 : 2
13.09.2014
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Зенит
0 : 3
11.05.2014
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Динамо
1 : 1
24.08.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Динамо
3 : 0
17.11.2012
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Зенит
2 : 0
28.07.2012
Динамо
Россия. Премьер-лига, 41 тур
Зенит
2 : 1
28.04.2012
Динамо
Россия. Кубок, 1/4 финала
Зенит
0 : 1
21.03.2012
Динамо
Россия. Премьер-лига, 35 тур
Динамо
1 : 5
16.03.2012
Зенит
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Зенит
0 : 0
15.10.2011
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо
1 : 1
10.06.2011
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Зенит
1 : 1
14.08.2010
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Динамо
1 : 2
27.03.2010
Зенит
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
2 : 1
04.10.2009
Динамо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
1 : 0
24.05.2009
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Зенит
1 : 1
16.11.2008
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 0
26.07.2008
Зенит
Россия. Кубок, 1/8 финала
Зенит
9 : 3
08.08.2007
Динамо
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Динамо
4 : 2
04.08.2007
Зенит
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Зенит
3 : 0
14.04.2007
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 2
30.07.2006
Зенит
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
0 : 0
06.07.2006
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Динамо
1 : 2
17.07.2005
Зенит
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Зенит
4 : 1
12.03.2005
Динамо
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
0 : 2
30.08.2004
Зенит
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Зенит
2 : 0
08.05.2004
Динамо
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
0 : 0
30.08.2003
Динамо
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
7 : 1
10.05.2003
Зенит
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
1 : 2
19.08.2002
Динамо
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
28.04.2002
Зенит
Чемпионат России, 20 тур
Динамо
1 : 3
05.08.2001
Зенит
Чемпионат России, 6 тур
Зенит
2 : 1
18.04.2001
Динамо
Чемпионат России, 18 тур
Динамо
1 : 2
05.07.2000
Зенит
Чемпионат России, 4 тур
Зенит
0 : 1
15.04.2000
Динамо
Чемпионат России, 27 тур
Зенит
0 : 0
16.10.1999
Динамо
Чемпионат России, 13 тур
Динамо
0 : 1
27.06.1999
Зенит
Чемпионат России, 24 тур
Зенит
1 : 1
09.09.1998
Динамо
Чемпионат России, 9 тур
Динамо
0 : 0
23.05.1998
Зенит
Чемпионат России, 19 тур
Динамо
0 : 0
23.07.1997
Зенит
Чемпионат России, 2 тур
Зенит
0 : 0
22.03.1997
Динамо
Чемпионат России, 19 тур
Зенит
1 : 0
27.07.1996
Динамо
Чемпионат России, 5 тур
Динамо
1 : 0
31.03.1996
Зенит
Показать все

Прогноз на матч «Зенит» – «Динамо»

«Зенит» подходит к матчу в оптимальной форме и имеет очевидное преимущество по глубине состава и стабильности. Петербуржцы уверенно контролируют темп и доминируют в домашних играх, где практически не теряют очков. «Динамо» может доставить проблемы за счeт скорости и прессинга, но оборона москвичей нестабильна против команд, обладающих высоким процентом владения. Вероятен сценарий, в котором «Зенит» возьмeт инициативу с первых минут и добьeтся очередной победы, сохранив контроль над матчем.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Зенита» – коэффициент 1.6
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.87

1.60
Победа «Зенита»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок Динамо Зенит
  • Читайте нас: 