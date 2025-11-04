5 ноября на «Газпром Арене» пройдeт матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, где «Зенит» примет московское «Динамо». Это противостояние обещает стать одним из самых интересных на стадии, ведь обе команды находятся в хорошей форме, но именно хозяева выглядят убедительнее по всем игровым показателям.

«Зенит»

Питерский клуб проводит сильный отрезок. Команда одержала шесть побед подряд в Кубке России, включая разгром «Оренбурга» (6:0). За последние пять матчей «Зенит» забил 14 голов и пропустил лишь два. В среднем петербуржцы забивают 2.8 гола за игру, демонстрируя высокий уровень реализации и контроль мяча. В чемпионате они также стабильны – победы над «Локомотивом» (2:0) и «Динамо» (2:1) только подтвердили превосходство в классе. Важное преимущество – надeжная оборона, которая не допускает частых провалов даже при ротации состава.

«Динамо»

Москвичи набрали неплохой ход, особенно в Кубке России, где не пропускают четыре матча подряд. Однако общий фон нестабилен: в пяти последних встречах команда пропустила 9 мячей, при среднем показателе 1.8 за игру. В атаке «Динамо» держит планку – 10 голов за пять матчей, что показывает баланс между позиционными атаками и быстрыми выходами из обороны. Тем не менее, на фоне «Зенита» команда выглядит менее структурированной и нередко теряет темп во втором тайме.

Факты о командах

«Зенит»

6 побед подряд в Кубке России

Забивает в 9 последних матчах

В среднем: 2.80 забито, 0.40 пропущено

14 голов и 2 пропущенных за 5 последних игр

«Динамо»

Не пропускает в 4 матчах Кубка подряд

В среднем: 2.00 забито, 1.80 пропущено

10 забитых и 9 пропущенных за 5 последних игр

Пропускает в 5 из 7 последних встреч

Прогноз на матч «Зенит» – «Динамо»

«Зенит» подходит к матчу в оптимальной форме и имеет очевидное преимущество по глубине состава и стабильности. Петербуржцы уверенно контролируют темп и доминируют в домашних играх, где практически не теряют очков. «Динамо» может доставить проблемы за счeт скорости и прессинга, но оборона москвичей нестабильна против команд, обладающих высоким процентом владения. Вероятен сценарий, в котором «Зенит» возьмeт инициативу с первых минут и добьeтся очередной победы, сохранив контроль над матчем.

Рекомендованные ставки