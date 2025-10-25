26 октября на «Бай-Арене» в Леверкузене состоится матч восьмого тура Бундеслиги между «Байером» и «Фрайбургом». Оба клуба показывают атакующий футбол, но подходят к игре с разным эмоциональным фоном.

«Байер»

После 7 туров «Байер» занимает пятое место с 14 очками и продолжает демонстрировать результативную игру. Команда выиграла три последних матча в чемпионате, однако оборона остаeтся проблемной – 12 пропущенных мячей за пять встреч. Последняя победа над «Майнцем» (4:3) показала, что атакующий потенциал огромен, но нестабильность в защите не позволяет контролировать матч до конца. На своeм поле «Байер» действует смело, полагаясь на прессинг и скоростные фланги, но в поединках с организованными соперниками часто допускает ошибки в позиционной обороне.

«Фрайбург»

Клуб идeт на 10-м месте с 9 очками. Команда провела три подряд ничьих в Бундеслиге, включая результативный матч с «Айнтрахтом» (2:2). «Фрайбург» стабильно забивает – 12 голов за пять последних игр, но при этом надeжно обороняется, пропуская в среднем по 0.6 мяча. В еврокубках команда одержала победу над «Утрехтом» (2:0), что должно добавить уверенности. «Фрайбург» опасен при стандартах и контратаках, умеет пользоваться слабостями соперников, которые играют первым номером.

Факты о командах

«Байер»

Побеждает в 3 последних матчах в Бундеслиге

В среднем: 2.20 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 12 матчах подряд

Пропускает в 10 из 12 последних встреч

«Фрайбург»

Не проигрывает 9 матчей подряд

В среднем: 2.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

3 ничьи подряд в чемпионате

Забивает в каждом из последних 3 матчей

Прогноз на матч «Байер» – «Фрайбург»

«Байер» после поражения от ПСЖ (2:7) в Лиге чемпионов наверняка постарается реабилитироваться перед болельщиками. Команда играет зрелищно, но допускает провалы в обороне. «Фрайбург», напротив, демонстрирует грамотную организацию и способен нейтрализовать сильные стороны хозяев. Ожидается открытая игра с множеством моментов. Вероятно, оба клуба отличатся, а хозяева при поддержке трибун всe же будут ближе к победе благодаря индивидуальному мастерству и глубине состава.

Рекомендованные ставки