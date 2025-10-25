Введите ваш ник на сайте
«Байер» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2025 с коэффициентом 1.90

25 октября 2025 10:27
Байер - Фрайбург
26 окт. 2025, воскресенье 17:30 | Германия. Бундеслига, 8 тур
1.90
Победа «Байера»
26 октября на «Бай-Арене» в Леверкузене состоится матч восьмого тура Бундеслиги между «Байером» и «Фрайбургом». Оба клуба показывают атакующий футбол, но подходят к игре с разным эмоциональным фоном.

«Байер»

После 7 туров «Байер» занимает пятое место с 14 очками и продолжает демонстрировать результативную игру. Команда выиграла три последних матча в чемпионате, однако оборона остаeтся проблемной – 12 пропущенных мячей за пять встреч. Последняя победа над «Майнцем» (4:3) показала, что атакующий потенциал огромен, но нестабильность в защите не позволяет контролировать матч до конца. На своeм поле «Байер» действует смело, полагаясь на прессинг и скоростные фланги, но в поединках с организованными соперниками часто допускает ошибки в позиционной обороне.

«Фрайбург»

Клуб идeт на 10-м месте с 9 очками. Команда провела три подряд ничьих в Бундеслиге, включая результативный матч с «Айнтрахтом» (2:2). «Фрайбург» стабильно забивает – 12 голов за пять последних игр, но при этом надeжно обороняется, пропуская в среднем по 0.6 мяча. В еврокубках команда одержала победу над «Утрехтом» (2:0), что должно добавить уверенности. «Фрайбург» опасен при стандартах и контратаках, умеет пользоваться слабостями соперников, которые играют первым номером.

Факты о командах

«Байер»

  • Побеждает в 3 последних матчах в Бундеслиге
  • В среднем: 2.20 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 12 матчах подряд
  • Пропускает в 10 из 12 последних встреч

«Фрайбург»

  • Не проигрывает 9 матчей подряд
  • В среднем: 2.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • 3 ничьи подряд в чемпионате
  • Забивает в каждом из последних 3 матчей

Личные встречи
52% (16)
29% (9)
19% (6)
55
Забитых мячей
31
1.77
В среднем за матч
1
5:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 32 тур
Фрайбург
2 : 2
04.05.2025
Байер
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
5 : 1
21.12.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фрайбург
2 : 3
17.03.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 9 тур
Байер
2 : 1
29.10.2023
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фрайбург
1 : 1
26.02.2023
Байер
Германия. Бундеслига, 5 тур
Байер
2 : 3
03.09.2022
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 34 тур
Байер
2 : 1
14.05.2022
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
2 : 1
19.12.2021
Байер
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
1 : 2
28.02.2021
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Фрайбург
2 : 4
01.11.2020
Байер
Германия. Бундеслига, 29 тур
Фрайбург
0 : 1
29.05.2020
Байер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
1 : 1
23.11.2019
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Байер
2 : 0
02.03.2019
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
0 : 0
07.10.2018
Байер
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
0 : 0
03.02.2018
Байер
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
4 : 0
17.09.2017
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 30 тур
Фрайбург
2 : 1
23.04.2017
Байер
Германия. Бундеслига, 13 тур
Байер
1 : 1
03.12.2016
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
1 : 0
28.02.2015
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Фрайбург
0 : 0
27.09.2014
Байер
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фрайбург
3 : 2
25.01.2014
Байер
Германия. Кубок, 1/8 финала
Фрайбург
1 : 2
04.12.2013
Байер
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер
3 : 1
10.08.2013
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 19 тур
Фрайбург
0 : 0
26.01.2013
Байер
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
2 : 0
01.09.2012
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 28 тур
Байер
0 : 2
31.03.2012
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
0 : 1
28.10.2011
Байер
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
0 : 1
14.05.2011
Байер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
2 : 2
19.12.2010
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
3 : 1
31.01.2010
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
0 : 5
22.08.2009
Байер
Показать все

Прогноз на матч «Байер» – «Фрайбург»

«Байер» после поражения от ПСЖ (2:7) в Лиге чемпионов наверняка постарается реабилитироваться перед болельщиками. Команда играет зрелищно, но допускает провалы в обороне. «Фрайбург», напротив, демонстрирует грамотную организацию и способен нейтрализовать сильные стороны хозяев. Ожидается открытая игра с множеством моментов. Вероятно, оба клуба отличатся, а хозяева при поддержке трибун всe же будут ближе к победе благодаря индивидуальному мастерству и глубине состава.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Байера» – коэффициент 1.90
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.70

1.90
Победа «Байера»
Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Фрайбург Байер
