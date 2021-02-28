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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Фрайбург
Байер - Фрайбург: обзор матча 28 февраля 2021
Байер
28.02.2021, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Фрайбург
70'
Л. Бэйли
50'
Э. Демирович
61'
Л. Хелер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Фрайбург
Замена
К. Беллараби
️️️️
Ж. Фримпонг
84'
82'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Э. Демирович
77'
Желтая карточка
Р. Салаи
76'
Замена
Р. Салаи
️️️️
Л. Хелер
76'
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
Л. Кюблер
76'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
В. Грифо
73'
Желтая карточка
Н. Хефлер
Желтая карточка
Л. Бэйли
71'
ГОЛ! 1:2!
Л. Бэйли
Пас отдал
Л. Аларио
70'
Желтая карточка
Ч. Арангис
68'
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
Д. Грей
67'
Замена
П. Шик
️️️️
Н. Амири
67'
61'
ГОЛ! 0:2!
Л. Хелер
Пас отдал
В. Грифо
50'
ГОЛ! 0:1!
Э. Демирович
Пас отдал
Л. Хелер
46'
Замена
М. Гульде
️️️️
Ф. Линхарт
Замена
А. Драгович
️️️️
Т. Фосу-Менса
44'
21'
Желтая карточка
Э. Демирович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-2-2-2
22
Грил
18
Венделл
4
Та
12
Тапсоба
27
Фосу-Менса
10
Амири
20
Арангис
10
Грей
7
Вирц
27
Аларио
17
Бэйли
3-4-1-2
21
Мюллер
17
Кюблер
3
Хайнц
3
Линхарт
7
Шмид
27
Хефлер
7
Сантамария
30
Гюнтер
32
Грифо
9
Хелер
9
Демирович
10
Грей
30
Фримпонг
30
Фримпонг
10
Грей
27
Фосу-Менса
15
Драгович
15
Драгович
27
Фосу-Менса
Фримпонг
38
Беллараби
38
Беллараби
Фримпонг
10
Амири
14
Шик
14
Шик
10
Амири
9
Демирович
11
Чон
11
Чон
9
Демирович
9
Хелер
7
Салаи
7
Салаи
9
Хелер
17
Кюблер
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
17
Кюблер
3
Линхарт
5
Гульде
5
Гульде
3
Линхарт
32
Грифо
19
Хаберер
19
Хаберер
32
Грифо
Остались в запасе
Байер
Фрайбург
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
36
Никлас Ломб
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
32
Бенжамин Уфофф
ВР
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Гус Тил
АП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
36
Никлас Ломб
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Гус Тил
АП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Байер - Фрайбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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