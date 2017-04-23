Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Байер
Фрайбург - Байер: обзор матча 23 апреля 2017
Фрайбург
23.04.2017, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Байер
11'
Н. Петерсен
60'
К. Фолланд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Байер
Желтая карточка
А. Игньевски
90'
90'
Желтая карточка
Л. Бэйли
90'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
Ю. Баумгартлингер
90'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
Ю. Брандт
Замена
К. Геде
️️️️
Я. Хаберер
90'
Замена
П. Штенцель
️️️️
О. Булут
85'
79'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
К. Хаверц
Замена
Х. Нильсен
️️️️
Н. Петерсен
76'
63'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Чичарито
60'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Фолланд
55'
Желтая карточка
Р. Хильберт
Желтая карточка
М. Кемпф
39'
ГОЛ! 1:0!
Н. Петерсен
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
6
Онур Булут
ПП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
4-1-3-2
1
Шволов
30
Гюнтер
2
Сеюнджу
22
Игньевски
2
Кемпф
27
Хефлер
19
Хаберер
8
Франтц
6
Булут
18
Петерсен
7
Нидерлехнер
3-1-2-1-3
1
Лено
21
Топрак
15
Драгович
18
Венделл
14
Баумгартлингер
19
Хильберт
44
Кампль
8
Брандт
14
Чичарито
31
Фолланд
29
Хаверц
6
Булут
15
Штенцель
15
Штенцель
6
Булут
19
Хаберер
31
Геде
31
Геде
19
Хаберер
18
Петерсен
7
Нильсен
7
Нильсен
18
Петерсен
29
Хаверц
20
Арангис
20
Арангис
29
Хаверц
14
Чичарито
17
Бэйли
17
Бэйли
14
Чичарито
8
Брандт
20
Похьянпало
20
Похьянпало
8
Брандт
Остались в запасе
Фрайбург
Байер
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
Главный тренер
Юлиан Шустер
28
Рамазан Озкан
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Фрайбург - Байер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Байер
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+