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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Байер
Фрайбург - Байер: обзор матча 22 августа 2009
Фрайбург
22.08.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 5
Завершен
Байер
35'
Ш. Кисслинг
47'
Т. Барнетта
69'
Э. Дердийок
76'
Т. Барнетта
84'
Э. Дердийок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Байер
ГОЛ! 0:5!
Э. Дердийок
Замена
Т. Кроос
️️️️
Т. Барнетта
Замена
М. Муйджа
️️️️
Д. Жагер
ГОЛ! 0:4!
Т. Барнетта
Замена
Т. Здебель
️️️️
Р. Аугусто
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Т. Бекманн
ГОЛ! 0:3!
Э. Дердийок
Желтая карточка
Т. Бекманн
Замена
С. Макиади
️️️️
Я. Абдессадки
ГОЛ! 0:2!
Т. Барнетта
ГОЛ! 0:1!
Ш. Кисслинг
Замена
Д. Швааб
️️️️
А. Видаль
15'
Желтая карточка
С. Рольфес
10'
Желтая карточка
А. Видаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
23
Йоханнес Флум
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
13
Томми Бекманн
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
0
Ивица Банович
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
10
Андреас Глокнер
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
18
Томаш Здебель
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
4-4-2
21
Зальц
11
Баcтианс
5
Бучер
11
Крмас
22
Ча Ду Ри
14
Жагер
23
Флум
23
Шустер
6
Абдессадки
0
Идриссу
13
Бекманн
3-5-2
15
Адлер
4
Хююпя
2
Фридрих
3
Кадлец
7
Аугусто
8
Кастро
6
Рольфес
23
Видаль
10
Барнетта
11
Кисслинг
9
Дердийок
14
Жагер
23
Муйджа
23
Муйджа
14
Жагер
6
Абдессадки
16
Макиади
16
Макиади
6
Абдессадки
13
Бекманн
27
Райзингер
27
Райзингер
13
Бекманн
23
Видаль
5
Швааб
5
Швааб
23
Видаль
10
Барнетта
8
Кроос
8
Кроос
10
Барнетта
7
Аугусто
18
Здебель
18
Здебель
7
Аугусто
Остались в запасе
Фрайбург
Байер
10
Андреас Глокнер
ЦФ
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
0
Ивица Банович
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
10
Андреас Глокнер
ЦФ
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
0
Ивица Банович
ЦП
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Фрайбург - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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