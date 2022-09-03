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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Фрайбург
Байер - Фрайбург: обзор матча 03 сентября 2022
Байер
03.09.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 3
Завершен
Фрайбург
16'
К. Демирбай
65'
П. Шик
48'
М. Гинтер
51'
М. Грегоритч
72'
Р. Доан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Фрайбург
Желтая карточка
Н. Амири
83'
80'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
В. Грифо
80'
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
М. Грегоритч
Замена
Н. Амири
️️️️
Р. Андрих
79'
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
Д. Синкгравен
78'
72'
ГОЛ! 2:3!
Р. Доан
Пас отдал
Н. Хефлер
ГОЛ! 2:2!
П. Шик
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
65'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
К. Демирбай
60'
Замена
С. Азмун
️️️️
Э. Паласиос
60'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Д. Та
60'
53'
Желтая карточка
М. Грегоритч
51'
ГОЛ! 1:2!
М. Грегоритч
Пас отдал
У. Ен Чон
48'
ГОЛ! 1:1!
М. Гинтер
Пас отдал
В. Грифо
46'
Замена
Р. Доан
️️️️
М. Гульде
46'
Замена
М. Эггештайн
️️️️
Я. Кайтель
34'
Желтая карточка
Н. Хефлер
ГОЛ! 1:0!
К. Демирбай
16'
9'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Р. Салаи
Желтая карточка
Д. Та
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
31
Коссуну
24
Синкгравен
30
Фримпонг
8
Андрих
25
Паласиос
26
Демирбай
19
Диаби
14
Шик
4-1-1-2-2
1
Флеккен
3
Линхарт
5
Гульде
28
Гинтер
30
Гюнтер
27
Хефлер
14
Кайтель
7
Салаи
32
Грифо
25
Сильдийя
11
Грегоритч
24
Синкгравен
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
24
Синкгравен
8
Андрих
10
Амири
10
Амири
8
Андрих
26
Демирбай
20
Арангис
20
Арангис
26
Демирбай
4
Та
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
4
Та
25
Паласиос
20
Азмун
20
Азмун
25
Паласиос
11
Грегоритч
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
11
Грегоритч
14
Кайтель
8
Эггештайн
8
Эггештайн
14
Кайтель
5
Гульде
20
Доан
20
Доан
5
Гульде
7
Салаи
11
Чон
11
Чон
7
Салаи
32
Грифо
18
Петерсен
18
Петерсен
32
Грифо
Остались в запасе
Байер
Фрайбург
36
Никлас Ломб
ВР
10
Паулиньо
ЛВ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
Ноа Атуболу
ВР
41
Уго Сике
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
10
Паулиньо
ЛВ
10
Адам Гложек
ЦФ
Остались в запасе
1
Ноа Атуболу
ВР
41
Уго Сике
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Байер - Фрайбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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