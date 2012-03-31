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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Фрайбург
Байер - Фрайбург: обзор матча 31 марта 2012
Байер
31.03.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 2
Завершен
Фрайбург
8'
Ю. Шустер
60'
Д. Калиджиури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Фрайбург
Замена
Э. Йендришек
️️️️
Д. Калиджиури
Желтая карточка
Ш. Райзингер
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
С. Фрайс
Желтая карточка
С. Фрайс
Замена
Й. Флум
️️️️
К. Геде
Замена
К. Беллараби
️️️️
А. Шюррле
Желтая карточка
М. Гинтер
Желтая карточка
М. Кадлец
ГОЛ! 0:2!
Д. Калиджиури
Пас отдал
С. Макиади
Замена
Б. Очипка
️️️️
Ш. Райнарц
Желтая карточка
К. Геде
ГОЛ! 0:1!
Ю. Шустер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЛВ
7
Штефан Райнарц
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
7
Ренато Аугусто
АП
9
Эрен Дердийок
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
31
Карим Геде
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
28
Эрик Ценга
ЦП
30
Коля Пуш
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
10
Микаэль Ортега
ПВ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
23
Йоханнес Флум
ЦП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
4-2-3-1
1
Лено
3
Кадлец
21
Топрак
8
Кастро
2
Фридрих
7
Райнарц
6
Рольфес
20
Шюррле
7
Аугусто
9
Дердийок
11
Кисслинг
3-2-4-1
1
Бауманн
28
Гинтер
25
Сорг
3
Дианье
23
Муйджа
7
Шмид
9
Фрайс
23
Шустер
16
Макиади
31
Геде
20
Калиджиури
7
Райнарц
5
Очипка
5
Очипка
7
Райнарц
20
Шюррле
38
Беллараби
38
Беллараби
20
Шюррле
20
Калиджиури
26
Йендришек
26
Йендришек
20
Калиджиури
31
Геде
23
Флум
23
Флум
31
Геде
9
Фрайс
27
Райзингер
27
Райзингер
9
Фрайс
Остались в запасе
Байер
Фрайбург
1
Давид Йеллделл
ВР
28
Эрик Ценга
ЦП
30
Коля Пуш
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
10
Микаэль Ортега
ПВ
Главный тренер
Робин Дутт
33
Даниэль Бац
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
28
Эрик Ценга
ЦП
30
Коля Пуш
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
10
Микаэль Ортега
ПВ
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Байер - Фрайбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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