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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Байер
Фрайбург - Байер: обзор матча 26 января 2013
Фрайбург
26.01.2013, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Байер
Замена
И. Сантини
️️️️
М. Крузе
89'
Замена
К. Геде
️️️️
Я. Розенталь
79'
75'
Замена
С. Сэм
️️️️
Г. Кастро
41'
Желтая карточка
С. Бениш
37'
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
Желтая карточка
П. Крмас
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
44
Марк Лаис
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Бауманн
11
Крмас
6
Хеденстад
3
Дианье
25
Сорг
7
Шмид
23
Флум
23
Шустер
10
Розенталь
20
Калиджиури
10
Крузе
3-2-3-1
1
Лено
2
Вольшайд
7
Райнарц
21
Топрак
8
Бендер
17
Бениш
8
Кастро
20
Шюррле
6
Рольфес
11
Кисслинг
10
Розенталь
31
Геде
31
Геде
10
Розенталь
10
Крузе
18
Сантини
18
Сантини
10
Крузе
8
Кастро
33
Сэм
33
Сэм
8
Кастро
Остались в запасе
Фрайбург
Байер
44
Марк Лаис
ЦП
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Остались в запасе
44
Марк Лаис
ЦП
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Саша Левандовски
Статистика матча Фрайбург - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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