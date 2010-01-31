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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Фрайбург
Байер - Фрайбург: обзор матча 31 января 2010
Байер
31.01.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Фрайбург
36'
Ш. Кисслинг
37'
Э. Дердийок
40'
С. Хююпя
66'
Ф. Баcтианс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Фрайбург
Замена
Л. Бендер
️️️️
А. Видаль
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Т. Барнетта
Замена
Я. Абдессадки
️️️️
С. Макиади
Замена
Д. Жагер
️️️️
М. Идриссу
Замена
Т. Бекманн
️️️️
Ю. Шустер
ГОЛ! 3:1!
Ф. Баcтианс
ГОЛ! 3:0!
С. Хююпя
ГОЛ! 2:0!
Э. Дердийок
ГОЛ! 1:0!
Ш. Кисслинг
Желтая карточка
Ю. Шустер
Желтая карточка
М. Идриссу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Байер
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
6
Ясин Абдессадки
ПП
13
Томми Бекманн
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
3-2-3-2
15
Адлер
2
Фридрих
5
Швааб
7
Райнарц
3
Кадлец
4
Хююпя
10
Барнетта
8
Кроос
23
Видаль
11
Кисслинг
9
Дердийок
4-4-2
16
Пуплен
22
Ча Ду Ри
5
Бучер
21
Топрак
11
Баcтианс
23
Шустер
23
Флум
19
Уильямс
16
Макиади
0
Идриссу
61
Сиссе
23
Видаль
8
Бендер
8
Бендер
23
Видаль
10
Барнетта
7
Аугусто
7
Аугусто
10
Барнетта
0
Идриссу
14
Жагер
14
Жагер
0
Идриссу
16
Макиади
6
Абдессадки
6
Абдессадки
16
Макиади
23
Шустер
13
Бекманн
13
Бекманн
23
Шустер
Остались в запасе
Байер
Фрайбург
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
1
Оливер Бауманн
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Байер - Фрайбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Бай-Арена
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