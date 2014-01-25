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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Байер
Фрайбург - Байер: обзор матча 25 января 2014
Фрайбург
25.01.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
3 : 2
Завершен
Байер
27'
А. Мехмеди
53'
Д. Шмид
90'
Ф. Клаус
4'
Л. Бендер
36'
С. Рольфес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Байер
Замена
Ю. Шустер
️️️️
В. Дарида
90'
+3
Замена
М. Ханке
️️️️
А. Мехмеди
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Ф. Клаус
Пас отдал
Д. Шмид
90'
83'
Замена
Р. Сын-Ву
️️️️
Х. Сон
76'
Желтая карточка
Ш. Райнарц
71'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Ш. Кисслинг
ГОЛ! 2:2!
Д. Шмид
53'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
В. Пиларж
46'
36'
ГОЛ! 1:2!
С. Рольфес
Пас отдал
Г. Кастро
Желтая карточка
В. Пиларж
33'
ГОЛ! 1:1!
А. Мехмеди
Пас отдал
О. Сорг
27'
Желтая карточка
О. Сорг
25'
4'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бендер
Пас отдал
Э. Джан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
11
Рю Сын-Ву
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Бауманн
25
Сорг
21
Хен
11
Крмас
28
Гинтер
7
Шмид
16
Дарида
6
Фернандес
11
Пиларж
14
Мехмеди
3-3-2-1-1
1
Лено
2
Донати
7
Райнарц
21
Топрак
8
Бендер
23
Джан
17
Бениш
8
Кастро
6
Рольфес
7
Сон
11
Кисслинг
11
Пиларж
30
Клаус
30
Клаус
11
Пиларж
16
Дарида
23
Шустер
23
Шустер
16
Дарида
14
Мехмеди
9
Ханке
9
Ханке
14
Мехмеди
7
Сон
11
Рю Сын-Ву
11
Рю Сын-Ву
7
Сон
11
Кисслинг
9
Дердийок
9
Дердийок
11
Кисслинг
Остались в запасе
Фрайбург
Байер
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Давид Йеллделл
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Сами Хююпя
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Сами Хююпя
Статистика матча Фрайбург - Байер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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