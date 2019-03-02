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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Фрайбург
Байер - Фрайбург: обзор матча 02 марта 2019
Байер
02.03.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Фрайбург
4'
Ч. Арангис
73'
Л. Бэйли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Фрайбург
ГОЛ! 2:0!
Л. Бэйли
Пас отдал
К. Фолланд
73'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Арангис
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Майк Франтц
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Сэм Шрек
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Градецки
4
Та
5
Бендер
4
Едвай
8
Вайзер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
8
Брандт
17
Бэйли
31
Фолланд
29
Хаверц
4-3-1-2
1
Шволов
17
Кюблер
3
Хайнц
3
Линхарт
30
Гюнтер
8
Франтц
6
Абраши
19
Хаберер
32
Грифо
7
Вальдшмидт
18
Петерсен
Остались в запасе
Байер
Фрайбург
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Сэм Шрек
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Сэм Шрек
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Байер - Фрайбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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