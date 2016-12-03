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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Фрайбург
Байер - Фрайбург: обзор матча 03 декабря 2016
Байер
03.12.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
60'
Х. Чалханоглу
30'
Я. Хаберер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Фрайбург
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Ю. Брандт
90'
+1
Пенальти не реализован!
Чичарито
88'
86'
Замена
О. Булут
️️️️
Ю. Шустер
80'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Я. Хаберер
72'
Замена
А. Игньевски
️️️️
Л. Кюблер
ГОЛ! 1:1!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
Ю. Брандт
60'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
К. Хаверц
56'
Замена
Д. Да Коста
️️️️
Б. Хенрикс
45'
41'
Желтая карточка
Ю. Шустер
30'
ГОЛ! 0:1!
Я. Хаберер
Пас отдал
В. Грифо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
23
Юлиан Шустер
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Робби Крузе
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
28
Йонас Мефферт
ЦП
6
Онур Булут
ПП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-3-1-2
1
Лено
18
Венделл
15
Драгович
4
Едвай
39
Хенрикс
20
Чалханоглу
20
Арангис
44
Кампль
8
Брандт
14
Чичарито
29
Хаверц
3-2-3-1-1
1
Шволов
17
Кюблер
5
Гульде
2
Сеюнджу
15
Штенцель
30
Гюнтер
23
Шустер
19
Хаберер
8
Франтц
32
Грифо
7
Нидерлехнер
39
Хенрикс
21
Да Коста
21
Да Коста
39
Хенрикс
8
Брандт
11
Кисслинг
11
Кисслинг
8
Брандт
29
Хаверц
20
Похьянпало
20
Похьянпало
29
Хаверц
17
Кюблер
22
Игньевски
22
Игньевски
17
Кюблер
23
Шустер
6
Булут
6
Булут
23
Шустер
19
Хаберер
18
Петерсен
18
Петерсен
19
Хаберер
Остались в запасе
Байер
Фрайбург
28
Рамазан Озкан
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
28
Йонас Мефферт
ЦП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Робби Крузе
ЦФ
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
28
Йонас Мефферт
ЦП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Байер - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Кортус
(Ретенбах-ан-дер-Пегниц)
Стадион:
Бай-Арена
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