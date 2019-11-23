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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Фрайбург
Байер - Фрайбург: обзор матча 23 ноября 2019
Байер
23.11.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
36'
М. Диаби
5'
Л. Хелер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Фрайбург
90'
+3
Замена
Н. Шлоттербек
️️️️
Н. Петерсен
90'
+2
Замена
М. Франтц
️️️️
Л. Хелер
Замена
Паулиньо
️️️️
Н. Амири
89'
Замена
Л. Аларио
️️️️
К. Фолланд
74'
65'
Желтая карточка
Н. Хефлер
59'
Желтая карточка
Д. Шмид
58'
Замена
Р. Салаи
️️️️
Б. Боррелло
46'
Желтая карточка
Ф. Линхарт
ГОЛ! 1:1!
М. Диаби
Пас отдал
К. Демирбай
36'
Замена
Л. Бендер
️️️️
М. Вайзер
26'
5'
ГОЛ! 0:1!
Л. Хелер
Пас отдал
К. Гюнтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
20
Адриан Станилевич
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Фрайбург
23
Никлас Тиде
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
4-3-2-1
1
Градецки
18
Венделл
4
Та
5
Бендер
8
Вайзер
10
Амири
20
Арангис
26
Демирбай
19
Диаби
38
Беллараби
31
Фолланд
3-3-1-3
1
Флеккен
4
Кох
3
Линхарт
3
Хайнц
7
Шмид
27
Хефлер
30
Гюнтер
19
Хаберер
26
Боррелло
9
Хелер
18
Петерсен
10
Амири
10
Паулиньо
10
Паулиньо
10
Амири
8
Вайзер
8
Бендер
8
Бендер
8
Вайзер
31
Фолланд
27
Аларио
27
Аларио
31
Фолланд
26
Боррелло
7
Салаи
7
Салаи
26
Боррелло
18
Петерсен
4
Шлоттербек
4
Шлоттербек
18
Петерсен
9
Хелер
8
Франтц
8
Франтц
9
Хелер
Остались в запасе
Байер
Фрайбург
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
20
Адриан Станилевич
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
20
Адриан Станилевич
ЦП
Остались в запасе
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Байер - Фрайбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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