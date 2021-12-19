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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Байер
Фрайбург - Байер: обзор матча 19 декабря 2021
Фрайбург
19.12.2021, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Байер
33'
В. Грифо (П)
84'
К. Шаде
45+1'
Ч. Арангис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Байер
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
У. Ен Чон
90'
+1
87'
Замена
З. Сертдемир
️️️️
К. Демирбай
87'
Замена
М. Баккер
️️️️
Д. Синкгравен
Желтая карточка
Л. Хелер
86'
ГОЛ! 2:1!
К. Шаде
Пас отдал
Э. Демирович
84'
82'
Желтая карточка
О. Коссуну
80'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Ч. Арангис
Замена
М. Эггештайн
️️️️
Я. Хаберер
80'
Замена
Э. Демирович
️️️️
В. Грифо
80'
76'
Замена
Паулиньо
️️️️
А. Адли
76'
Замена
Л. Аларио
️️️️
П. Шик
Замена
К. Шаде
️️️️
Р. Салаи
56'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Ч. Арангис
Пас отдал
Д. Та
39'
Желтая карточка
Р. Андрих
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Грифо
33'
32'
Желтая карточка
Ж. Фримпонг
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
21
Амин Адли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Флеккен
30
Гюнтер
3
Линхарт
4
Шлоттербек
17
Кюблер
27
Хефлер
19
Хаберер
32
Грифо
7
Салаи
11
Чон
9
Хелер
4-3-1-2
1
Градецки
30
Фримпонг
31
Коссуну
4
Та
24
Синкгравен
8
Андрих
26
Демирбай
20
Арангис
7
Вирц
14
Шик
21
Адли
11
Чон
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
11
Чон
19
Хаберер
8
Эггештайн
8
Эггештайн
19
Хаберер
7
Салаи
7
Шаде
7
Шаде
7
Салаи
32
Грифо
9
Демирович
9
Демирович
32
Грифо
24
Синкгравен
5
Баккер
5
Баккер
24
Синкгравен
26
Демирбай
16
Сертдемир
16
Сертдемир
26
Демирбай
20
Арангис
25
Паласиос
25
Паласиос
20
Арангис
21
Адли
10
Паулиньо
10
Паулиньо
21
Адли
14
Шик
27
Аларио
27
Аларио
14
Шик
Остались в запасе
Фрайбург
Байер
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
99
Андрей Лунев
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Фрайбург - Байер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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