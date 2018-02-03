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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Байер
Фрайбург - Байер: обзор матча 03 февраля 2018
Фрайбург
03.02.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Байер
Желтая карточка
Ф. Кат
90'
+3
Желтая карточка
Н. Хефлер
90'
+2
Желтая карточка
Я. Хаберер
73'
49'
Желтая карточка
Д. Кор
Желтая карточка
Т. Кляйнденст
45'
Желтая карточка
А. Абраши
34'
Желтая карточка
Л. Кюблер
32'
Желтая карточка
К. Гюнтер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
23
Юлиан Шустер
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
3-2-2-2
1
Шволов
4
Кох
5
Гульде
2
Сеюнджу
30
Гюнтер
17
Кюблер
19
Хаберер
6
Абраши
11
Кляйнденст
18
Петерсен
4-2-1-2
1
Лено
39
Хенрикс
5
Бендер
4
Та
18
Венделл
20
Арангис
31
Кор
38
Беллараби
17
Бэйли
29
Хаверц
Остались в запасе
Фрайбург
Байер
27
Николас Хефлер
ОП
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
27
Николас Хефлер
ОП
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Фрайбург - Байер
7
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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