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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Фрайбург
Байер - Фрайбург: обзор матча 28 февраля 2015
Байер
28.02.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Фрайбург
33'
С. Рольфес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Фрайбург
80'
Замена
Д. Шахин
️️️️
А. Мехмеди
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Х. Чалханоглу
76'
72'
Замена
Н. Хефлер
️️️️
Ю. Шустер
Замена
Ю. Брандт
️️️️
К. Беллараби
72'
Замена
Ш. Райнарц
️️️️
Л. Бендер
64'
44'
Замена
К. Геде
️️️️
Ф. Клаус
ГОЛ! 1:0!
С. Рольфес
33'
Желтая карточка
О. Топрак
26'
17'
Желтая карточка
М. Филипп
9'
Желтая карточка
П. Крмас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
31
Карим Геде
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
4-3-2-1
1
Лено
18
Венделл
21
Топрак
4
Спахич
8
Бендер
10
Чалханоглу
6
Рольфес
19
Хильберт
7
Сон
38
Беллараби
11
Кисслинг
3-2-3-2
1
Бюрки
7
Шмид
21
Хен
11
Крмас
27
Ритер
30
Гюнтер
30
Клаус
16
Дарида
23
Шустер
14
Мехмеди
26
Филипп
8
Бендер
7
Райнарц
7
Райнарц
8
Бендер
38
Беллараби
8
Брандт
8
Брандт
38
Беллараби
10
Чалханоглу
18
Дрмич
18
Дрмич
10
Чалханоглу
14
Мехмеди
9
Шахин
9
Шахин
14
Мехмеди
23
Шустер
27
Хефлер
27
Хефлер
23
Шустер
30
Клаус
31
Геде
31
Геде
30
Клаус
Остались в запасе
Байер
Фрайбург
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
18
Флориан Кат
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
18
Флориан Кат
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Байер - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Бай-Арена
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