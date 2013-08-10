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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Фрайбург
Байер - Фрайбург: обзор матча 10 августа 2013
Байер
10.08.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Фрайбург
22'
Ш. Кисслинг
47'
Х. Сон
52'
С. Сэм
40'
М. Ханке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Фрайбург
Желтая карточка
Э. Спахич
88'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Г. Кастро
87'
Желтая карточка
Ш. Райнарц
83'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
С. Сэм
80'
76'
Замена
С. Фрайс
️️️️
А. Мехмеди
Замена
С. Рольфес
️️️️
Х. Сон
70'
69'
Замена
К. Гюнтер
️️️️
Х. Цук
67'
Пенальти не реализован!
Д. Шмид
55'
Желтая карточка
М. Ханке
ГОЛ! 3:1!
С. Сэм
Пас отдал
Ш. Кисслинг
52'
ГОЛ! 2:1!
Х. Сон
Пас отдал
С. Сэм
47'
46'
Замена
С. Керк
️️️️
Ф. Коклен
40'
ГОЛ! 1:1!
М. Ханке
Пас отдал
Д. Шмид
35'
Желтая карточка
Ф. Дианье
ГОЛ! 1:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Ш. Райнарц
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Гонсало Кастро
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
30
Хендрик Цук
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Байер
25
Андрес Палоп
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
3-2-2-1-1
1
Лено
7
Райнарц
4
Спахич
21
Топрак
17
Бениш
8
Бендер
8
Кастро
33
Сэм
7
Сон
11
Кисслинг
4-1-3-2
1
Бауманн
7
Шмид
25
Сорг
3
Дианье
28
Гинтер
13
Коклен
30
Цук
6
Фернандес
23
Шустер
9
Ханке
14
Мехмеди
33
Сэм
13
Хегелер
13
Хегелер
33
Сэм
7
Сон
6
Рольфес
6
Рольфес
7
Сон
8
Кастро
21
Озтюнали
21
Озтюнали
8
Кастро
30
Цук
30
Гюнтер
30
Гюнтер
30
Цук
13
Коклен
37
Керк
37
Керк
13
Коклен
14
Мехмеди
9
Фрайс
9
Фрайс
14
Мехмеди
Остались в запасе
Байер
Фрайбург
25
Андрес Палоп
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
27
Николас Хефлер
ОП
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
Остались в запасе
27
Николас Хефлер
ОП
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Сами Хююпя
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Байер - Фрайбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Бай-Арена
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