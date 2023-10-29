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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Фрайбург
Байер - Фрайбург: обзор матча 29 октября 2023
Байер
29.10.2023, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Фрайбург
36'
Ф. Вирц
60'
Й. Хофманн
70'
М. Гульде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Фрайбург
90'
+4
Желтая карточка
Л. Хелер
Замена
П. Хинкапе
️️️️
А. Гримальдо
90'
Замена
А. Гложек
️️️️
Ф. Вирц
90'
Замена
П. Шик
️️️️
В. Бонифаци
90'
Замена
Н. Телла
️️️️
Ж. Фримпонг
85'
Замена
А. Адли
️️️️
Й. Хофманн
85'
81'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
М. Рехль
81'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
В. Грифо
70'
ГОЛ! 2:1!
М. Гульде
Пас отдал
В. Грифо
67'
Замена
М. Гульде
️️️️
Ф. Линхарт
67'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
М. Эггештайн
ГОЛ! 2:0!
Й. Хофманн
Пас отдал
Ф. Вирц
60'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Вирц
Пас отдал
Ж. Фримпонг
36'
14'
Желтая карточка
Л. Кюблер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
(К)
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
34
Мерлин Рехль
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Байер
32
Матей Коварж
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
35
Фабиан Рюдлин
ОП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Градецки
31
Коссуну
12
Тапсоба
4
Та
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
7
Вирц
7
Хофманн
22
Бонифаци
3-1-2-2-2
1
Атуболу
17
Кюблер
3
Линхарт
28
Гинтер
27
Хефлер
34
Рехль
8
Эггештайн
20
Доан
32
Грифо
25
Сильдийя
9
Хелер
22
Гримальдо
5
Хинкапе
5
Хинкапе
22
Гримальдо
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
7
Вирц
10
Гложек
10
Гложек
7
Вирц
7
Хофманн
21
Адли
21
Адли
7
Хофманн
3
Линхарт
5
Гульде
5
Гульде
3
Линхарт
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
32
Грифо
34
Рехль
20
Адаму
20
Адаму
34
Рехль
8
Эггештайн
11
Грегоритч
11
Грегоритч
8
Эггештайн
Остались в запасе
Байер
Фрайбург
32
Матей Коварж
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
35
Фабиан Рюдлин
ОП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
35
Фабиан Рюдлин
ОП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Байер - Фрайбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Бай-Арена
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