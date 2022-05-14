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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Фрайбург
Байер - Фрайбург: обзор матча 14 мая 2022
Байер
14.05.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Фрайбург
54'
Л. Аларио
90+7'
Э. Паласиос
88'
Я. Хаберер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Фрайбург
ГОЛ! 2:1!
Э. Паласиос
90'
+7
88'
ГОЛ! 1:1!
Я. Хаберер
Замена
П. Хинкапе
️️️️
Паулиньо
83'
Замена
С. Азмун
️️️️
П. Шик
83'
79'
Замена
Д. Шмид
️️️️
Р. Салаи
79'
Замена
Э. Демирович
️️️️
Л. Хелер
77'
Желтая карточка
К. Сильдийя
69'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
М. Эггештайн
69'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
У. Ен Чон
Замена
М. Баккер
️️️️
Д. Синкгравен
67'
60'
Замена
К. Сильдийя
️️️️
Л. Кюблер
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Ю. Баумгартлингер
60'
Замена
Р. Андрих
️️️️
Л. Аларио
60'
ГОЛ! 1:0!
Л. Аларио
Пас отдал
П. Шик
54'
43'
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
26'
Желтая карточка
М. Диаби
18'
3'
Желтая карточка
М. Эггештайн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Лунев
24
Синкгравен
4
Та
12
Тапсоба
31
Коссуну
14
Баумгартлингер
25
Паласиос
10
Паулиньо
19
Диаби
27
Аларио
14
Шик
4-1-1-3-1
1
Флеккен
17
Кюблер
3
Линхарт
4
Шлоттербек
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
11
Чон
7
Салаи
32
Грифо
9
Хелер
24
Синкгравен
5
Баккер
5
Баккер
24
Синкгравен
10
Паулиньо
5
Хинкапе
5
Хинкапе
10
Паулиньо
27
Аларио
8
Андрих
8
Андрих
27
Аларио
14
Баумгартлингер
20
Арангис
20
Арангис
14
Баумгартлингер
14
Шик
20
Азмун
20
Азмун
14
Шик
7
Салаи
7
Шмид
7
Шмид
7
Салаи
8
Эггештайн
19
Хаберер
19
Хаберер
8
Эггештайн
17
Кюблер
25
Сильдийя
25
Сильдийя
17
Кюблер
11
Чон
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Чон
9
Хелер
9
Демирович
9
Демирович
9
Хелер
Остались в запасе
Байер
Фрайбург
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
Главный тренер
Херардо Сеоане
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Байер - Фрайбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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