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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Фрайбург
Байер - Фрайбург: обзор матча 19 декабря 2010
Байер
19.12.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Фрайбург
19'
А. Видаль (П)
79'
П. Хельмес
29'
Я. Розенталь
69'
Ш. Райзингер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Фрайбург
+2
Замена
Д. Жагер
️️️️
Я. Абдессадки
Желтая карточка
М. Кадлец
Замена
К. Яно
️️️️
Ш. Райзингер
Желтая карточка
Т. Барнетта
Желтая карточка
Д. Калиджиури
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Ю. Шустер
ГОЛ! 2:2!
П. Хельмес
Замена
Х. Балич
️️️️
С. Рольфес
Замена
П. Хельмес
️️️️
А. Видаль
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Э. Дердийок
ГОЛ! 1:2!
Ш. Райзингер
Пас отдал
М. Нику
Желтая карточка
Ш. Райнарц
ГОЛ! 1:1!
Я. Розенталь
Пас отдал
Ш. Райзингер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Видаль
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Симон Рольфес
(К)
ЦП
7
Ренато Аугусто
АП
33
Сидней Сэм
ПВ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
23
Йоханнес Флум
ЦЗ
5
Хайко Бучер
(К)
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
6
Ясин Абдессадки
ЛП
23
Юлиан Шустер
ОП
8
Максимилиан Нику
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
10
Ян Розенталь
ПП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Байер
33
Томаш Бобель
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Ханно Балич
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
35
Даниэль Серейниг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
14
Антон Путило
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
22
Кишо Яно
ЦФ
4-2-3-1
13
Гифер
3
Кадлец
7
Райнарц
2
Фридрих
8
Кастро
23
Видаль
6
Рольфес
10
Барнетта
7
Аугусто
33
Сэм
9
Дердийок
4-1-4-1
1
Бауманн
23
Муйджа
23
Флум
5
Бучер
11
Баcтианс
23
Шустер
10
Розенталь
8
Нику
16
Макиади
6
Абдессадки
27
Райзингер
6
Рольфес
5
Балич
5
Балич
6
Рольфес
9
Дердийок
11
Кисслинг
11
Кисслинг
9
Дердийок
23
Видаль
10
Хельмес
10
Хельмес
23
Видаль
23
Шустер
20
Калиджиури
20
Калиджиури
23
Шустер
27
Райзингер
22
Яно
22
Яно
27
Райзингер
6
Абдессадки
14
Жагер
14
Жагер
6
Абдессадки
Остались в запасе
Байер
Фрайбург
33
Томаш Бобель
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
35
Даниэль Серейниг
ЦЗ
21
Мануэль Зальц
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
14
Антон Путило
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
33
Томаш Бобель
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Остались в запасе
35
Даниэль Серейниг
ЦЗ
21
Мануэль Зальц
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
14
Антон Путило
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Байер - Фрайбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:25 (прямая)
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