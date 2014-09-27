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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Байер
Фрайбург - Байер: обзор матча 27 сентября 2014
Фрайбург
27.09.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Байер
90'
+1
Желтая карточка
К. Беллараби
Желтая карточка
О. Сорг
90'
82'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Л. Бендер
Замена
М. Торрехон
️️️️
Д. Шмид
80'
Вторая желтая
П. Крмас
78'
68'
Замена
О. Топрак
️️️️
Х. Чалханоглу
Замена
С. Фрайс
️️️️
К. Геде
68'
Желтая карточка
Ю. Шустер
57'
Замена
С. Ритер
️️️️
Ф. Клаус
52'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Едвай
Желтая карточка
П. Крмас
40'
36'
Желтая карточка
Х. Сон
28'
Вторая желтая
Э. Спахич
21'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
8'
Желтая карточка
Э. Спахич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
23
Юлиан Шустер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
3-3-3-1
1
Бюрки
25
Сорг
11
Крмас
2
Кемпф
30
Гюнтер
27
Хефлер
7
Шмид
23
Шустер
31
Геде
30
Клаус
26
Филипп
3-2-2-2-1
1
Лено
4
Едвай
4
Спахич
7
Райнарц
8
Бендер
18
Венделл
19
Хильберт
10
Чалханоглу
38
Беллараби
7
Сон
11
Кисслинг
7
Шмид
3
Торрехон
3
Торрехон
7
Шмид
30
Клаус
27
Ритер
27
Ритер
30
Клаус
31
Геде
9
Фрайс
9
Фрайс
31
Геде
10
Чалханоглу
21
Топрак
21
Топрак
10
Чалханоглу
8
Бендер
18
Дрмич
18
Дрмич
8
Бендер
Остались в запасе
Фрайбург
Байер
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
18
Дарио Крешич
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Фрайбург - Байер
3
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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