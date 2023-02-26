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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Байер
Фрайбург - Байер: обзор матча 26 февраля 2023
Фрайбург
26.02.2023, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Байер
29'
В. Грифо
67'
С. Азмун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Байер
86'
Замена
Н. Амири
️️️️
С. Азмун
Замена
У. Ен Чон
️️️️
В. Грифо
84'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Грегоритч
83'
67'
ГОЛ! 1:1!
С. Азмун
Пас отдал
М. Баккер
66'
Замена
П. Шик
️️️️
М. Диаби
46'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
А. Гложек
Желтая карточка
М. Грегоритч
33'
ГОЛ! 1:0!
В. Грифо
29'
27'
Желтая карточка
К. Демирбай
Желтая карточка
Р. Салаи
26'
Замена
Р. Салаи
️️️️
Р. Доан
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Байер
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Флеккен
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
20
Доан
25
Сильдийя
11
Грегоритч
9
Хелер
4-3-1-2
1
Градецки
30
Фримпонг
12
Тапсоба
31
Коссуну
5
Баккер
25
Паласиос
8
Андрих
26
Демирбай
19
Диаби
20
Азмун
10
Гложек
32
Грифо
11
Чон
11
Чон
32
Грифо
20
Доан
7
Салаи
7
Салаи
20
Доан
11
Грегоритч
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Грегоритч
20
Азмун
10
Амири
10
Амири
20
Азмун
10
Гложек
7
Вирц
7
Вирц
10
Гложек
19
Диаби
14
Шик
14
Шик
19
Диаби
Остались в запасе
Фрайбург
Байер
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Фрайбург - Байер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
1 : 0
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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