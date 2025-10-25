Введите ваш ник на сайте
«Зенит» – «Динамо»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2025 с коэффициентом 1.75

25 октября 2025 8:35
Зенит - Динамо
26 окт. 2025, воскресенье 17:30 | Россия. Премьер-лига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Зенита»
Сделать ставку

26 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоится центральный матч 13-го тура Российской Премьер-лиги: «Зенит» примет «Динамо». Команды подходят к игре в разной форме – петербуржцы продолжают уверенно набирать очки, а москвичи нестабильны, особенно в обороне.

«Зенит»

Подопечные демонстрируют возрождение после стартовых осечек. Победа 3:0 над «Сочи» и разгром «Оренбурга» в Кубке (6:0) подтверждают, что «Зенит» вновь набрал оптимальные кондиции. Команда не проигрывает уже восемь туров подряд, забивая минимум один гол в каждом из последних семи матчей чемпионата. В атаке активно проявляет себя Глушенков – у него 8 голов в 12 турах. За последние пять игр «Зенит» забил 16 мячей, при этом пропустил всего три. Средняя результативность – 3,2 гола за игру при надeжной защите (0,6 пропущенного). На своeм поле команда действует уверенно, часто доминирует по владению и моментам.

«Динамо»

Московский клуб идeт на 8-й строчке с 16 очками, но при этом остаeтся одной из самых результативных команд чемпионата. За последние пять туров «Динамо» забило 12 голов, однако и оборона подводит: 9 пропущенных мячей за тот же период. Команда часто играет зрелищно, но нестабильно – примером стал матч с «Ахматом» (2:2), где бело-голубые не удержали победу.В атаке стабильно действует Сергеев (6 голов), однако структура игры в защите остаeтся проблемой: «Динамо» пропускает в шести матчах подряд, особенно уязвимо при контратаках.

Факты о командах

«Зенит»

  • Не проигрывает в 8 матчах подряд
  • В среднем: 3.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Победы с разницей в 2+ мяча в 3 из 4 последних матчей

«Динамо»

  • В среднем: 2.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • Играет результативно, но часто теряет очки в концовках

Личные встречи
49% (32)
26% (17)
25% (16)
101
Забитых мячей
63
1.55
В среднем за матч
0.97
9:3
Крупнейшая победа
7:1
Самый результативный матч:  9:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо
1 : 1
26.04.2025
Зенит
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 3
27.01.2025
Динамо
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
1 : 0
10.08.2024
Динамо
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо
1 : 0
28.04.2024
Зенит
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Зенит
2 : 0
13.03.2024
Динамо
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Динамо
1 : 0
29.11.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
2 : 3
06.08.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
3 : 1
22.04.2023
Динамо
Россия. Кубок, 1/4 финала
Зенит
1 : 1
15.03.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
0 : 2
17.09.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Динамо
1 : 1
12.12.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
4 : 1
29.10.2021
Динамо
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
3 : 1
12.12.2020
Динамо
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
1 : 0
26.08.2020
Зенит
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
3 : 0
06.12.2019
Динамо
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
0 : 2
10.08.2019
Зенит
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Зенит
2 : 0
24.04.2019
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
1 : 0
21.10.2018
Зенит
Товарищеские матчи,
Зенит
5 : 0
08.07.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
2 : 1
18.04.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
0 : 0
10.09.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо
0 : 3
21.05.2016
Зенит
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Зенит
2 : 1
19.07.2015
Динамо
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
0 : 1
22.03.2015
Зенит
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
3 : 2
13.09.2014
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Зенит
0 : 3
11.05.2014
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Динамо
1 : 1
24.08.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Динамо
3 : 0
17.11.2012
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Зенит
2 : 0
28.07.2012
Динамо
Россия. Премьер-лига, 41 тур
Зенит
2 : 1
28.04.2012
Динамо
Россия. Кубок, 1/4 финала
Зенит
0 : 1
21.03.2012
Динамо
Россия. Премьер-лига, 35 тур
Динамо
1 : 5
16.03.2012
Зенит
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Зенит
0 : 0
15.10.2011
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо
1 : 1
10.06.2011
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Зенит
1 : 1
14.08.2010
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Динамо
1 : 2
27.03.2010
Зенит
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
2 : 1
04.10.2009
Динамо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
1 : 0
24.05.2009
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Зенит
1 : 1
16.11.2008
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 0
26.07.2008
Зенит
Россия. Кубок, 1/8 финала
Зенит
9 : 3
08.08.2007
Динамо
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Динамо
4 : 2
04.08.2007
Зенит
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Зенит
3 : 0
14.04.2007
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 2
30.07.2006
Зенит
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
0 : 0
06.07.2006
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Динамо
1 : 2
17.07.2005
Зенит
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Зенит
4 : 1
12.03.2005
Динамо
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
0 : 2
30.08.2004
Зенит
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Зенит
2 : 0
08.05.2004
Динамо
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
0 : 0
30.08.2003
Динамо
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
7 : 1
10.05.2003
Зенит
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
1 : 2
19.08.2002
Динамо
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
28.04.2002
Зенит
Чемпионат России, 20 тур
Динамо
1 : 3
05.08.2001
Зенит
Чемпионат России, 6 тур
Зенит
2 : 1
18.04.2001
Динамо
Чемпионат России, 18 тур
Динамо
1 : 2
05.07.2000
Зенит
Чемпионат России, 4 тур
Зенит
0 : 1
15.04.2000
Динамо
Чемпионат России, 27 тур
Зенит
0 : 0
16.10.1999
Динамо
Чемпионат России, 13 тур
Динамо
0 : 1
27.06.1999
Зенит
Чемпионат России, 24 тур
Зенит
1 : 1
09.09.1998
Динамо
Чемпионат России, 9 тур
Динамо
0 : 0
23.05.1998
Зенит
Чемпионат России, 19 тур
Динамо
0 : 0
23.07.1997
Зенит
Чемпионат России, 2 тур
Зенит
0 : 0
22.03.1997
Динамо
Чемпионат России, 19 тур
Зенит
1 : 0
27.07.1996
Динамо
Чемпионат России, 5 тур
Динамо
1 : 0
31.03.1996
Зенит
Показать все

Прогноз на матч «Зенит» – «Динамо»

Встреча ожидается динамичной: обе команды умеют атаковать, но разница в уровне организации очевидна. «Зенит» действует собранно, грамотно чередует контроль и давление, а «Динамо» играет рискованно, что против лидера оборачивается проблемами. Петербуржцы редко теряют очки дома и сейчас находятся на пике формы, в то время как москвичи чередуют качественные отрезки с провалами.

Ожидается, что «Зенит» возьмeт инициативу с первых минут и постарается забить быстро. «Динамо» может ответить за счeт стандартов и фланговых атак, но в открытой игре хозяева выглядят сильнее. Наиболее вероятен сценарий с победой «Зенита» и хорошей результативностью.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Зенита» – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.75
Победа «Зенита»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит
