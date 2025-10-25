26 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоится центральный матч 13-го тура Российской Премьер-лиги: «Зенит» примет «Динамо». Команды подходят к игре в разной форме – петербуржцы продолжают уверенно набирать очки, а москвичи нестабильны, особенно в обороне.

«Зенит»

Подопечные демонстрируют возрождение после стартовых осечек. Победа 3:0 над «Сочи» и разгром «Оренбурга» в Кубке (6:0) подтверждают, что «Зенит» вновь набрал оптимальные кондиции. Команда не проигрывает уже восемь туров подряд, забивая минимум один гол в каждом из последних семи матчей чемпионата. В атаке активно проявляет себя Глушенков – у него 8 голов в 12 турах. За последние пять игр «Зенит» забил 16 мячей, при этом пропустил всего три. Средняя результативность – 3,2 гола за игру при надeжной защите (0,6 пропущенного). На своeм поле команда действует уверенно, часто доминирует по владению и моментам.

«Динамо»

Московский клуб идeт на 8-й строчке с 16 очками, но при этом остаeтся одной из самых результативных команд чемпионата. За последние пять туров «Динамо» забило 12 голов, однако и оборона подводит: 9 пропущенных мячей за тот же период. Команда часто играет зрелищно, но нестабильно – примером стал матч с «Ахматом» (2:2), где бело-голубые не удержали победу.В атаке стабильно действует Сергеев (6 голов), однако структура игры в защите остаeтся проблемой: «Динамо» пропускает в шести матчах подряд, особенно уязвимо при контратаках.

Факты о командах

«Зенит»

Не проигрывает в 8 матчах подряд

В среднем: 3.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Победы с разницей в 2+ мяча в 3 из 4 последних матчей

«Динамо»

В среднем: 2.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 матчах подряд

Играет результативно, но часто теряет очки в концовках

Прогноз на матч «Зенит» – «Динамо»

Встреча ожидается динамичной: обе команды умеют атаковать, но разница в уровне организации очевидна. «Зенит» действует собранно, грамотно чередует контроль и давление, а «Динамо» играет рискованно, что против лидера оборачивается проблемами. Петербуржцы редко теряют очки дома и сейчас находятся на пике формы, в то время как москвичи чередуют качественные отрезки с провалами.

Ожидается, что «Зенит» возьмeт инициативу с первых минут и постарается забить быстро. «Динамо» может ответить за счeт стандартов и фланговых атак, но в открытой игре хозяева выглядят сильнее. Наиболее вероятен сценарий с победой «Зенита» и хорошей результативностью.

