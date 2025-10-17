18 октября на «Мева Арене» в Майнце состоится матч 7-го тура Бундеслиги, в котором хозяева примут «Байер». Команды находятся в разных частях таблицы: «Байер» борется за лидирующие позиции, а «Майнц» – за выживание.

«Майнц»

Клуб проваливает старт сезона: всего четыре очка после шести туров и 16-е место в таблице. В последнем матче «Майнц» был разгромлен «Гамбургом» (0:4), что стало третьим поражением за четыре игры. При этом команда стабильно допускает ошибки в обороне – пропускает уже 17 матчей подряд.Единственным светлым пятном остаeтся Надим Амири, забивший пять голов. «Майнц» пытается играть первым номером, но при слабой защите и низкой реализации это приводит к потерям очков. Дома команда действует чуть увереннее, однако даже на своeм поле часто даeт сопернику пространство для контратак.

«Байер»

Гости идут на пятом месте с 11 очками и остаются одной из самых стабильных команд лиги. В прошлом туре «Байер» обыграл «Унион Берлин» (2:0), продлив серию без поражений до пяти матчей. В атаке у команды всe стабильно: она забивает в 11 турах подряд.Главная сила «Байера» – сбалансированность. Команда уверенно контролирует мяч и создаeт много моментов за счeт активности флангов. Алекс Гримальдо в отличной форме, а оборона действует надeжно, пропуская в среднем по одному голу за игру.

Факты о командах

«Майнц»

Пропускает в 17 матчах подряд

Проигрывает дома в 3 последних встречах

В среднем: 1.0 забито, 1.6 пропущено (последние 5 игр)

4 очка и 16-е место

«Байер»

Не проигрывает в 8 матчах подряд

Забивает в 11 матчах подряд

В среднем: 1.6 забито, 1.0 пропущено (последние 5 игр)

11 очков и 5-е место в таблице

Прогноз на матч «Майнц» – «Байер»

«Байер» выглядит значительно мощнее и стабильнее. Команда из Леверкузена уверенно действует в атаке и практически не даeт соперникам шансов в защите. У «Майнца» большие проблемы с организацией игры в обороне и реализацией моментов, а матч против лидера может лишь усугубить ситуацию.Ожидается, что «Байер» быстро установит контроль над мячом и будет диктовать темп. «Майнц» может рассчитывать на редкие контратаки, но в целом разница в классе должна сказаться. Наиболее вероятный сценарий – уверенная победа гостей с запасом, но без крупного разгрома.

Рекомендованные ставки