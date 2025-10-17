Введите ваш ник на сайте
«Майнц» – «Байер»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 2.5

17 октября 2025 9:57
Майнц - Байер
18 окт. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
2.50
Победа «Байера»
Сделать ставку

18 октября на «Мева Арене» в Майнце состоится матч 7-го тура Бундеслиги, в котором хозяева примут «Байер». Команды находятся в разных частях таблицы: «Байер» борется за лидирующие позиции, а «Майнц» – за выживание.

«Майнц»

Клуб проваливает старт сезона: всего четыре очка после шести туров и 16-е место в таблице. В последнем матче «Майнц» был разгромлен «Гамбургом» (0:4), что стало третьим поражением за четыре игры. При этом команда стабильно допускает ошибки в обороне – пропускает уже 17 матчей подряд.Единственным светлым пятном остаeтся Надим Амири, забивший пять голов. «Майнц» пытается играть первым номером, но при слабой защите и низкой реализации это приводит к потерям очков. Дома команда действует чуть увереннее, однако даже на своeм поле часто даeт сопернику пространство для контратак.

«Байер»

Гости идут на пятом месте с 11 очками и остаются одной из самых стабильных команд лиги. В прошлом туре «Байер» обыграл «Унион Берлин» (2:0), продлив серию без поражений до пяти матчей. В атаке у команды всe стабильно: она забивает в 11 турах подряд.Главная сила «Байера» – сбалансированность. Команда уверенно контролирует мяч и создаeт много моментов за счeт активности флангов. Алекс Гримальдо в отличной форме, а оборона действует надeжно, пропуская в среднем по одному голу за игру.

Факты о командах

«Майнц»

  • Пропускает в 17 матчах подряд
  • Проигрывает дома в 3 последних встречах
  • В среднем: 1.0 забито, 1.6 пропущено (последние 5 игр)
  • 4 очка и 16-е место

«Байер»

  • Не проигрывает в 8 матчах подряд
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • В среднем: 1.6 забито, 1.0 пропущено (последние 5 игр)
  • 11 очков и 5-е место в таблице

Личные встречи
27% (9)
15% (5)
58% (19)
39
Забитых мячей
58
1.18
В среднем за матч
1.76
3:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 34 тур
Майнц
2 : 2
17.05.2025
Байер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
1 : 0
14.01.2025
Майнц
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
2 : 1
23.02.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 6 тур
Майнц
0 : 3
30.09.2023
Байер
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
2 : 3
19.02.2023
Майнц
Германия. Бундеслига, 4 тур
Майнц
0 : 3
27.08.2022
Байер
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
3 : 2
18.02.2022
Байер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
1 : 0
25.09.2021
Майнц
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
2 : 2
13.02.2021
Майнц
Германия. Бундеслига, 4 тур
Майнц
0 : 1
17.10.2020
Байер
Германия. Бундеслига, 34 тур
Байер
1 : 0
27.06.2020
Майнц
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
0 : 1
21.12.2019
Байер
Германия. Бундеслига, 21 тур
Майнц
1 : 5
08.02.2019
Байер
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
1 : 0
23.09.2018
Майнц
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
2 : 0
28.01.2018
Майнц
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
3 : 1
09.09.2017
Байер
Германия. Бундеслига, 22 тур
Байер
0 : 2
25.02.2017
Майнц
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
2 : 3
24.09.2016
Байер
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
3 : 1
28.02.2016
Байер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
1 : 0
23.09.2015
Майнц
Германия. Бундеслига, 28 тур
Майнц
2 : 3
11.04.2015
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Байер
0 : 0
08.11.2014
Майнц
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
0 : 1
01.03.2014
Майнц
Германия. Бундеслига, 6 тур
Майнц
1 : 4
21.09.2013
Байер
Германия. Бундеслига, 25 тур
Майнц
1 : 0
09.03.2013
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 2
20.10.2012
Майнц
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
3 : 2
22.01.2012
Майнц
Германия. Бундеслига, 1 тур
Майнц
2 : 0
07.08.2011
Байер
Германия. Бундеслига, 26 тур
Майнц
0 : 1
13.03.2011
Байер
Германия. Бундеслига, 9 тур
Байер
0 : 1
24.10.2010
Майнц
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
4 : 2
16.01.2010
Майнц
Германия. Бундеслига, 1 тур
Майнц
2 : 2
08.08.2009
Байер
Германия. Кубок, 1/2 финала
Байер
4 : 1
21.04.2009
Майнц
Показать все

Прогноз на матч «Майнц» – «Байер»

«Байер» выглядит значительно мощнее и стабильнее. Команда из Леверкузена уверенно действует в атаке и практически не даeт соперникам шансов в защите. У «Майнца» большие проблемы с организацией игры в обороне и реализацией моментов, а матч против лидера может лишь усугубить ситуацию.Ожидается, что «Байер» быстро установит контроль над мячом и будет диктовать темп. «Майнц» может рассчитывать на редкие контратаки, но в целом разница в классе должна сказаться. Наиболее вероятный сценарий – уверенная победа гостей с запасом, но без крупного разгрома.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Байера» – коэффициент 2.5
  • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.92

2.50
Победа «Байера»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Байер Майнц
