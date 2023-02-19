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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Майнц
Байер - Майнц: обзор матча 19 февраля 2023
Байер
19.02.2023, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 3
Завершен
Майнц
32'
Н. Амири
58'
П. Шик
26'
А. Каси
45+4'
Л. Баррейро
82'
М. Ингвартсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Майнц
90'
+5
Замена
А. Баркок
️️️️
А. Сташ
Желтая карточка
Р. Андрих
89'
Желтая карточка
А. Гложек
88'
Желтая карточка
Д. Та
87'
87'
Желтая карточка
Д. Кор
84'
Желтая карточка
М. Ингвартсен
Желтая карточка
Ж. Фримпонг
84'
Замена
А. Гложек
️️️️
К. Демирбай
84'
82'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
М. Ингвартсен
Красная карточка
А. Адли
81'
79'
Желтая карточка
Л. Баррейро
75'
Замена
А. Мартин
️️️️
А. Каси
74'
Замена
С. Видмер
️️️️
Д. Да Коста
65'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Л. Ажорк
65'
Замена
Д. Кор
️️️️
Л. Джэ Сон
Желтая карточка
П. Хинкапе
62'
ГОЛ! 2:2!
П. Шик
58'
Замена
П. Шик
️️️️
Н. Амири
56'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
Д. Синкгравен
56'
55'
Желтая карточка
А. Ханше-Ольсен
Замена
П. Хинкапе
️️️️
К. Хадсон-Одои
46'
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
О. Коссуну
46'
45'
+8
Желтая карточка
Ш. Белл
45'
+4
ГОЛ! 1:2!
Л. Баррейро
Пас отдал
Л. Джэ Сон
ГОЛ! 1:1!
Н. Амири
Пас отдал
С. Азмун
32'
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Каси
Пенальти не реализован!
Э. Тапсоба
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Байер
1
Патрик Пенц
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
10
Адам Гложек
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
4-3-1-2
1
Градецки
24
Синкгравен
12
Тапсоба
4
Та
31
Коссуну
26
Демирбай
8
Андрих
10
Амири
7
Хадсон-Одои
21
Адли
20
Азмун
3-3-1-1-2
1
Дамен
6
Фернандес
21
Ханше-Ольсен
16
Белл
21
Да Коста
18
Сташ
19
Каси
18
Баррейро
7
Джэ Сон
9
Онисиво
19
Ажорк
7
Хадсон-Одои
5
Хинкапе
5
Хинкапе
7
Хадсон-Одои
31
Коссуну
30
Фримпонг
30
Фримпонг
31
Коссуну
24
Синкгравен
7
Вирц
7
Вирц
24
Синкгравен
26
Демирбай
10
Гложек
10
Гложек
26
Демирбай
10
Амири
14
Шик
14
Шик
10
Амири
19
Каси
24
Мартин
24
Мартин
19
Каси
21
Да Коста
30
Видмер
30
Видмер
21
Да Коста
7
Джэ Сон
31
Кор
31
Кор
7
Джэ Сон
18
Сташ
25
Баркок
25
Баркок
18
Сташ
19
Ажорк
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
19
Ажорк
Остались в запасе
Байер
Майнц
1
Патрик Пенц
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
27
Робин Центнер
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Остались в запасе
27
Робин Центнер
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Байер - Майнц
5
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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