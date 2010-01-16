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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Майнц
Байер - Майнц: обзор матча 16 января 2010
Байер
16.01.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
4 : 2
Завершен
Майнц
15'
М. Кадлец
19'
Т. Барнетта
30'
Т. Кроос
88'
Э. Дердийок
8'
Т. Хогланд
67'
Н. Бунгерт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Майнц
Замена
П. Хельмес
️️️️
Ш. Кисслинг
+1
ГОЛ! 4:2!
Э. Дердийок
Пас отдал
Р. Аугусто
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Т. Барнетта
Замена
С. Рольфес
️️️️
Д. Швааб
ГОЛ! 3:2!
Н. Бунгерт
Желтая карточка
Т. Кроос
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Бансе
Замена
Ч. Амри
️️️️
З. Лёв
Замена
А. Шюррле
️️️️
Я. Хика
Желтая карточка
А. Иваншиц
Желтая карточка
Ш. Кисслинг
ГОЛ! 3:1!
Т. Кроос
ГОЛ! 2:1!
Т. Барнетта
Пас отдал
Ш. Кисслинг
19'
ГОЛ! 1:1!
М. Кадлец
Пас отдал
Т. Кроос
15'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хогланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
(К)
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
7
Штефан Райнарц
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
8
Ямир Хика
ЛП
14
Мирослав Кархан
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
23
Андреас Иваншиц
АП
2
Тим Хогланд
(К)
ПП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
18
Чадли Амри
ЦФ
4-4-2
15
Адлер
3
Кадлец
4
Хююпя
2
Фридрих
5
Швааб
23
Видаль
7
Райнарц
8
Кроос
10
Барнетта
11
Кисслинг
9
Дердийок
4-4-1-1
33
Мюллер
16
Хеллер
26
Бунгерт
4
Новески
24
Лёв
2
Хогланд
14
Кархан
19
Сото
8
Хика
23
Иваншиц
30
Бансе
5
Швааб
6
Рольфес
6
Рольфес
5
Швааб
10
Барнетта
7
Аугусто
7
Аугусто
10
Барнетта
11
Кисслинг
10
Хельмес
10
Хельмес
11
Кисслинг
8
Хика
20
Шюррле
20
Шюррле
8
Хика
30
Бансе
11
Салаи
11
Салаи
30
Бансе
24
Лёв
18
Амри
18
Амри
24
Лёв
Остались в запасе
Байер
Майнц
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
28
Кристиан Веткло
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Остались в запасе
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
28
Кристиан Веткло
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Байер - Майнц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Гельмут Фляйшер
(Зигмертсхаузен)
Стадион:
Бай-Арена
Посещаемость:
28000 из 30210 зрителей (92%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:25 (прямая)
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