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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Майнц
Байер - Майнц: обзор матча 22 января 2012
Байер
22.01.2012, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
3 : 2
Завершен
Майнц
10'
З. Поспех (АГ)
35'
М. Фридрих
70'
Л. Бендер
50'
Ю. Полански
53'
М. Калиджиури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Майнц
Замена
О. Топрак
️️️️
М. Фридрих
Замена
С. Рольфес
️️️️
Э. Дердийок
Замена
Ю. Малли
️️️️
Ю. Полански
ГОЛ! 3:2!
Л. Бендер
Пас отдал
Г. Кастро
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
М. Баллак
ГОЛ! 2:2!
М. Калиджиури
Пас отдал
З. Поспех
ГОЛ! 2:1!
Ю. Полански
Замена
А. Салаи
️️️️
Э. Уджа
Замена
М. Калиджиури
️️️️
Д. Йилмаз
ГОЛ! 2:0!
М. Фридрих
Пас отдал
М. Кадлец
Желтая карточка
М. Фридрих
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
З. Поспех
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
19
Элкин Сото
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
88
Дениз Йилмаз
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
3-2-3-1
1
Лено
5
Очипка
2
Фридрих
5
Швааб
3
Кадлец
8
Бендер
8
Кастро
13
Баллак
20
Шюррле
9
Дердийок
4-1-2-3
28
Веткло
3
Поспех
26
Бунгерт
4
Новески
30
Фатхи
14
Баумгартлингер
19
Сото
8
Полански
11
Уджа
13
Чупо-Мотинг
88
Йилмаз
2
Фридрих
21
Топрак
21
Топрак
2
Фридрих
9
Дердийок
6
Рольфес
6
Рольфес
9
Дердийок
13
Баллак
11
Кисслинг
11
Кисслинг
13
Баллак
88
Йилмаз
33
Калиджиури
33
Калиджиури
88
Йилмаз
8
Полански
10
Малли
10
Малли
8
Полански
11
Уджа
11
Салаи
11
Салаи
11
Уджа
Остались в запасе
Байер
Майнц
1
Давид Йеллделл
ВР
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Робин Дутт
1
Лорис Кариус
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
38
Карим Беллараби
ПВ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Байер - Майнц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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