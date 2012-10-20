Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Майнц
Байер - Майнц: обзор матча 20 октября 2012
Байер
20.10.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Майнц
43'
Ш. Кисслинг
87'
Г. Кастро
58'
А. Салаи
76'
М. Риссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Майнц
90'
+3
Замена
Р. Забавник
️️️️
А. Салаи
Желтая карточка
О. Топрак
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Г. Кастро
87'
Замена
О. Айдын
️️️️
С. Рольфес
80'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Л. Бендер
80'
79'
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
Э. Сото
76'
ГОЛ! 1:2!
М. Риссе
Пас отдал
А. Салаи
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
К. Беллараби
71'
67'
Замена
М. Риссе
️️️️
Н. Мюллер
Желтая карточка
Д. Карвахаль
66'
Желтая карточка
С. Рольфес
61'
60'
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
58'
ГОЛ! 1:1!
А. Салаи
Пас отдал
З. Поспех
ГОЛ! 1:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Д. Карвахаль
43'
28'
Желтая карточка
К. Веткло
Желтая карточка
К. Беллараби
23'
19'
Желтая карточка
Б. Свенссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Николай Мюллер
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
9
Окан Айдын
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
31
Марсель Риссе
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Юнус Малли
АП
3-2-3-1-1
1
Лено
14
Карвахаль
2
Вольшайд
21
Топрак
3
Кадлец
8
Бендер
20
Шюррле
8
Кастро
6
Рольфес
38
Беллараби
11
Кисслинг
4-1-4-1
28
Веткло
3
Поспех
2
Свенссон
4
Новески
15
Диас
14
Баумгартлингер
19
Сото
33
Калиджиури
23
Иваншиц
9
Мюллер
11
Салаи
6
Рольфес
9
Айдын
9
Айдын
6
Рольфес
8
Бендер
13
Хегелер
13
Хегелер
8
Бендер
38
Беллараби
10
Фернандес
10
Фернандес
38
Беллараби
11
Салаи
8
Забавник
8
Забавник
11
Салаи
19
Сото
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
19
Сото
9
Мюллер
31
Риссе
31
Риссе
9
Мюллер
Остались в запасе
Байер
Майнц
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
Главный тренер
Саша Левандовски
1
Лорис Кариус
ВР
13
Никита Рукавица
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
13
Никита Рукавица
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Саша Левандовски
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Байер - Майнц
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Бай-Арена
Новости команд
Все
Байер
Майнц
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+