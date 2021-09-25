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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Майнц
Байер - Майнц: обзор матча 25 сентября 2021
Байер
25.09.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Майнц
62'
Ф. Вирц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Майнц
Желтая карточка
Л. Аларио
90'
+3
90'
+2
Замена
П. Небель
️️️️
Ш. Белл
86'
Желтая карточка
Л. Джэ Сон
Желтая карточка
М. Баккер
83'
Замена
Паулиньо
️️️️
М. Диаби
82'
Замена
Н. Амири
️️️️
Ф. Вирц
82'
Замена
Л. Аларио
️️️️
П. Шик
82'
75'
Замена
К. Штегер
️️️️
Ж. Бутьюс
75'
Замена
А. Мартин
️️️️
А. Лукоки
75'
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
Д. Кор
69'
Желтая карточка
А. Сташ
Замена
П. Хинкапе
️️️️
О. Коссуну
66'
66'
Замена
А. Сташ
️️️️
Л. Баррейро
66'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
К. Онисиво
ГОЛ! 1:0!
Ф. Вирц
Пас отдал
Ж. Фримпонг
62'
Замена
А. Адли
️️️️
К. Беллараби
61'
44'
Желтая карточка
А. Лукоки
Желтая карточка
М. Диаби
44'
Желтая карточка
Д. Та
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
18
Антон Сташ
ОП
7
Кевин Штегер
АП
8
Пауль Небель
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
7
Ли Джэ Сон
ЦФ
4-2-3-1
1
Градецки
5
Баккер
31
Коссуну
4
Та
30
Фримпонг
26
Демирбай
20
Арангис
19
Диаби
7
Вирц
38
Беллараби
14
Шик
3-2-2-1-2
27
Центнер
18
Бросински
16
Белл
6
Сент-Джуст
30
Видмер
24
Лукоки
18
Баррейро
31
Кор
14
Бутьюс
9
Буркардт
9
Онисиво
7
Вирц
10
Амири
10
Амири
7
Вирц
31
Коссуну
5
Хинкапе
5
Хинкапе
31
Коссуну
19
Диаби
10
Паулиньо
10
Паулиньо
19
Диаби
14
Шик
27
Аларио
27
Аларио
14
Шик
38
Беллараби
21
Адли
21
Адли
38
Беллараби
9
Онисиво
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
9
Онисиво
24
Лукоки
24
Мартин
24
Мартин
24
Лукоки
18
Баррейро
18
Сташ
18
Сташ
18
Баррейро
14
Бутьюс
7
Штегер
7
Штегер
14
Бутьюс
16
Белл
8
Небель
8
Небель
16
Белл
31
Кор
7
Джэ Сон
7
Джэ Сон
31
Кор
Остались в запасе
Байер
Майнц
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Байер - Майнц
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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