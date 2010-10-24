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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Майнц
Байер - Майнц: обзор матча 24 октября 2010
Байер
24.10.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Майнц
73'
А. Иваншиц
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Майнц
Желтая карточка
М. Кархан
Замена
М. Кархан
️️️️
С. Аллагуи
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
М. Кадлец
ГОЛ! 0:1!
А. Иваншиц
Пас отдал
А. Шюррле
Замена
А. Шюррле
️️️️
А. Салаи
Замена
А. Иваншиц
️️️️
Л. Холтби
Замена
Х. Балич
️️️️
С. Рольфес
Замена
П. Хельмес
️️️️
Т. Барнетта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
33
Сидней Сэм
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ПВ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ПЗ
8
Юджен Полански
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Байер
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
32
Юлиан Ридель
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Майнц
1
Мартин Пикенхаген
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
14
Мирослав Кархан
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
3-2-2-2-1
15
Адлер
8
Бендер
7
Райнарц
2
Фридрих
3
Кадлец
5
Швааб
23
Видаль
6
Рольфес
33
Сэм
10
Барнетта
9
Дердийок
4-1-3-2
28
Веткло
26
Бунгерт
2
Свенссон
4
Новески
28
Фукс
8
Полански
90
Холтби
33
Калиджиури
19
Сото
9
Аллагуи
11
Салаи
6
Рольфес
5
Балич
5
Балич
6
Рольфес
10
Барнетта
10
Хельмес
10
Хельмес
10
Барнетта
3
Кадлец
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
3
Кадлец
9
Аллагуи
14
Кархан
14
Кархан
9
Аллагуи
90
Холтби
23
Иваншиц
23
Иваншиц
90
Холтби
11
Салаи
20
Шюррле
20
Шюррле
11
Салаи
Остались в запасе
Байер
Майнц
22
Бенедикт Фернандес
ВР
32
Юлиан Ридель
ЦП
21
Бурак Каплан
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
1
Мартин Пикенхаген
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
22
Бенедикт Фернандес
ВР
32
Юлиан Ридель
ЦП
21
Бурак Каплан
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
Остались в запасе
1
Мартин Пикенхаген
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Байер - Майнц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Помощники судьи:
Борнхорст ( Дамме)
Штойер (Менден)
Глиндеманн ( Эрфтштадт)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 19:25 (прямая)
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