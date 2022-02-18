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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Байер
Майнц - Байер: обзор матча 18 февраля 2022
Майнц
18.02.2022, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
3 : 2
Завершен
Байер
57'
А. Мартин
84'
Ж. Бутьюс
88'
М. Ингвартсен
35'
П. Шик
74'
Л. Аларио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Байер
Желтая карточка
М. Ингвартсен
90'
+5
Замена
Л. Баррейро
️️️️
А. Сташ
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
М. Ингвартсен
88'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Бутьюс
84'
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
Ж. Буркардт
82'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
К. Онисиво
82'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Д. Кор
82'
74'
ГОЛ! 1:2!
Л. Аларио
Пас отдал
М. Диаби
71'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
К. Демирбай
71'
Замена
Паулиньо
️️️️
А. Адли
Замена
К. Штегер
️️️️
Л. Джэ Сон
69'
Желтая карточка
А. Мартин
66'
ГОЛ! 1:1!
А. Мартин
57'
56'
Желтая карточка
К. Демирбай
48'
Замена
Л. Аларио
️️️️
П. Шик
35'
ГОЛ! 0:1!
П. Шик
Пас отдал
К. Демирбай
31'
Желтая карточка
А. Адли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-3-1-1-2
27
Центнер
16
Белл
42
Хак
19
Ниахате
24
Мартин
18
Сташ
30
Видмер
31
Кор
7
Джэ Сон
9
Онисиво
9
Буркардт
4-2-2-2
1
Градецки
30
Фримпонг
4
Та
12
Тапсоба
5
Хинкапе
8
Андрих
26
Демирбай
7
Вирц
19
Диаби
21
Адли
14
Шик
18
Сташ
18
Баррейро
18
Баррейро
18
Сташ
7
Джэ Сон
7
Штегер
7
Штегер
7
Джэ Сон
31
Кор
14
Бутьюс
14
Бутьюс
31
Кор
9
Буркардт
37
Бургзорг
37
Бургзорг
9
Буркардт
9
Онисиво
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
9
Онисиво
26
Демирбай
20
Арангис
20
Арангис
26
Демирбай
21
Адли
10
Паулиньо
10
Паулиньо
21
Адли
14
Шик
27
Аларио
27
Аларио
14
Шик
Остались в запасе
Майнц
Байер
1
Лассе Рис
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
Главный тренер
Бо Свенссон
36
Никлас Ломб
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Майнц - Байер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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